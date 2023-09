SNuppi: Usain Bolt - Er war schnell wie ein Blitz

Läufst du manchmal mit deinen Freunden um die Wette? Hier liest du die Geschichte des schnellsten Mannes der Welt.

An der Seite von Fußballplätzen gibt es oft rote oder blaue Laufstrecken. Dort sind lange weiße Linien aufgemalt. Sie begrenzen die einzelnen Bahnen. Auf diesen sind die Läufer unterwegs. In der Sportart Leichtathletik wird viel gelaufen. Die schnellsten Sportler nennen wir Sprinter. Sie rennen die kürzesten Strecken. Aber diese dafür mit Vollgas. Das Wettrennen über 100 Meter ist etwa so weit, wie es auf dem Fußballfeld von einem Tor zum anderen ist. Du bist das schon einmal gelaufen? Da warst du danach wahrscheinlich ganz schön aus der Puste.

Auch Usain Bolt hat im Ziel kräftig durchgeatmet. Und gleichzeitig gelächelt. Denn in fast jedem seiner Rennen war er der Schnellste. Usain Bolt ist heute 35 Jahre alt. Er stammt von der Insel Jamaika im Karibischen Meer. Er ist ein Riesenkerl, fast zwei Meter groß und hat lange, kräftige Beine. Die meisten Menschen auf Jamaika sprechen Englisch. Zu Usains Sport passt, dass sein Nachname Bolt auf Englisch Blitz bedeutet - so schnell war er nämlich.

Als Kind begann er mit dem Training. Mit 15 Jahren war er in seiner Altersklasse Weltmeister. Sechs Jahre später begann seine Erfolgslauf bei den Erwachsenen: Bei großen Wettkämpfen wie Olympischen Spielen (acht Goldmedaillen) und Weltmeisterschaften (elf Goldmedaillen) räumte er ab wie kein anderer. Nach jedem seiner Siege stellte der stets zu Scherzen aufgelegte Usain sich in der Pose eines Bogenschützen auf die Laufbahn.

Sein bestes Rennen zeigte er 2009 bei der Weltmeisterschaft der Leichtathleten in Berlin. Die Strecke über 100 Meter schaffte er in 9,58 Sekunden. So schnell war noch kein Mensch zuvor. Er erreichte dabei eine Spitzengeschwindigkeit von fast 45 km/h - ob er sich in einer Tempo-30-Zone im Ortsgebiet dabei eine Radarstrafe eingehandelt hätte? Usain würde darüber wohl gelächelt haben.

Aber vom Geradeauslaufen hatte Usain eines Tages genug. Er wollte Fußballprofi werden. Das hat nicht geklappt. Jeder hat eben seine Grenzen. Auch der schnellste Mann der Welt.