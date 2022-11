SNuppi: Juchhe, es gibt Tee

Wenn es draußen kalt ist, dann tut eine Tasse Tee richtig gut. Seit etwa 5000 Jahren genießen die Menschen das beliebte Heißgetränk.

Tee stammt ursprünglich aus China und es gibt auch eine Legende zu seiner Entdeckung: Vor 5000 Jahren kam der chinesische Kaiser Shen Nung von einer langen Reise zurück und hatte großen Durst. Also setzte er sich unter einen Baum und kochte Wasser ab um seinen Durst zu löschen. Da wehte ein Windstoß ein paar Blätter in seinen heißen Kessel. Das Wasser darin verfärbte sich hellgrün und es duftete sehr fein. Also hat der Kaiser das Getränk einfach probiert. Und? Es schmeckte ihm wunderbar und er fühlte sich zudem auch noch erfrischt. Der Baum, von dem die Blätter stammten, war ein wild wachsender Teestrauch. Ja, und so wurde angeblich der Tee damals entdeckt.

Die Menschen in Europa kamen erst Anfang des 17. Jahrhunderts in den Genuss des Tees. Holländische Kaufleute brachten die Blätter mit von ihren Handelsreisen.

Großbritannien gilt ja heute als das Teeland schlechthin. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass es das Lieblingsgetränk von Katharina war, der portugiesischen Ehefrau vom englischen König Karl II. Und dazu gibt es auch eine spannende Geschichte: Den Briten war es viel zu teuer, den Tee aus China einzuführen. Da entstand ein ausgeklügelter Plan: Sie schickten einen Spion nach China und der stibitzte ein paar Teepflanzen. So hatten die Briten fortan ihren eigenen Tee. Und den ließen sie in Indien anpflanzen. Das gehörte damals nämlich noch zum Britischen Weltreich. Bis heute sind Indien und China die zwei größten Teeproduzenten der Welt.

Zu Beginn gab es zwei Sorten: den "Assamtee" - aus dem wurde dann der schwarze Tee. Und den "Chinatee" - aus dem wurde dann der grüne Tee. Eigentlich stammen alle üblichen Teesorten von diesen beiden ab. Und nur diese beiden werden auch tatsächlich aus den Blättern des Teestrauchs gemacht. Ihr kennt aber bestimmt noch andere Heißgetränke, die bei uns allgemein auch als Tee bezeichnet werden. Zum Beispiel aus getrockneten Früchten wie Orange oder Apfel, aus Kräutern wie Pfefferminze oder Kamille oder aus Zweigen vom Rooibos-Strauch.