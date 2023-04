SNuppi: Was passiert eigentlich beim Impfen?

Bei Impfungen bekommen viele ein mulmiges Gefühl. Aber: Sie schützen uns halt vor ein paar echt bösen Erkrankungen.

Beispielsweise, wenn man von einer Zecke gebissen wird. Dann kann man unter Umständen FSME bekommen. Ausgelöst durch klitzekleine Viren, die man nur unter einem starken Mikroskop sieht. "Die können einen aber richtig krank machen. So, dass man sehr starke Kopfschmerzen oder sogar Lähmungen bekommen kann und ins Krankenhaus muss", erklärt Doktor André Golser. Er ist Kinderarzt in Salzburg. "Wir haben leider noch kein Medikament, das gut helfen würde, wenn man FSME schon hat. Wir können uns nur davor schützen." Und wie funktioniert das genau? "Über die Schutzimpfung geben wir dem Körper eine ganz kleine Menge des Krankheitserregers. Der ist aber sehr schwach und kann nichts anstellen", sagt André. So lernt der Körper das Virus kennen. Bei unserem Immunsystem ist es nämlich so, als wären ständig kleine Polizisten im Körper unterwegs, die nach Erregern suchen. "Durch eine Schutzimpfung kann man ganz besonders ausgebildete Polizisten bekommen, die beispielsweise genau auf diese FSME-Erreger trainiert sind. Wurde man zuerst geimpft und dann von einer Zecke gebissen, reagieren die kleinen Polizisten sofort und vernichten die FSME-Erreger."

Und warum kann man die kleinen Polizisten nicht einfach in ein Stück Schokolade stecken und sie so in den Körper transportieren? Wäre doch wesentlich angenehmer. Die Grippeimpfung erfolgt beispielsweise über einen Nasenspray. Und gegen einen Brechdurchfall können kleine Babys durch eine Schluckimpfung geschützt werden. Aber bei den meisten anderen Impfungen ist es derzeit noch so, dass man den Stoff nicht besser oder sicherer in unseren Körper bekommt als mit einer Spritze. "Es gibt schon Forschung, es mit einer Laserpistole zu machen. Das wäre cool, das tut nämlich nicht weh", sagt André. Leider fließt noch zu wenig Geld in diese Forschung.

"Wir Kinderärzte finden Impfungen übrigens dann gut, wenn sie viel, viel, viel mehr schützen, als dass sie Nebenwirkungen haben. Dann ist es ein guter Impfstoff."