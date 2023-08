SNuppi: Wie die Frisbee-Scheibe erfunden wurde

Gerade im Sommer fliegen wieder viele Frisbees durch die Luft. Dieser Sport hat erstaunlich viel mit Kuchen zu tun.

Und zwar war

das so: In der Stadt Bridgeport (USA) gründete vor 150 Jahren ein Mann namens William Russell Frisbie eine Bäckerei. Dort stellten er und seine Leute Gebäck auf runden Formen her. Nachdem die Kuchen aufgegessen waren, wurden die Formen weggeworfen. Irgendwann begannen Kinder damit zu spielen und sie sich zuzuwerfen. Der Erfinder Walter Morrison beobachtete das und er entwickelte ein Spielzeug: Mitte der 1950er-Jahre flogen die ersten Kunststoffscheiben durch die Luft. Und diese bekamen den Namen der Kuchenbäckerei in der Schreibweise Frisbee.

Aus dem Kinderspiel entwickelte sich in den Jahren danach eine auf unterschiedliche Weise ausgeübte Wettkampfsportart. In Österreich gibt es dafür einen eigenen Sportverband (www.oefsv.at). Eine der beliebtesten Frisbee-Arten ist das Ultimate. Das ist ein Teambewerb mit jeweils sieben Spielern: Mädchen/Frauen, Burschen/Männer oder auch gemischt. Die Spielzone ist im Freien und so lang wie ein Fußballplatz

(etwa 100 Meter), aber nur 37 Meter breit.

Das angreifende Team muss die Scheibe in die Endzone der Gegner bringen. Am Anfang stehen sich die Teams gegenüber, eines beginnt als Verteidiger und muss die Scheibe zu den Angreifern werfen. Alle dürfen sich nun frei über das Spielfeld bewegen. Aber derjenige, der die Scheibe fängt, darf keinen Schritt mehr machen und hat zehn Sekunden Zeit, die Scheibe einem Mitspieler zuzuwerfen. Die Gegenspieler wollen natürlich die Scheibe abfangen, dürfen aber den Spieler des anderen Teams nicht berühren.

Eine andere Frisbee-Art ist das Freestyle: Auch hier musst du eine Scheibe fangen, aber dazu artistische, tänzerische Körperbewegungen zeigen. Beispiel: Handstand auf einer Hand, der Körper dreht sich und mit der freien Hand fängst du die Scheibe. Nach Kinderspiel hört sich das nicht mehr an.

Einfacher ist es, wenn du einen Hund hast. Du wirfst die Scheibe, dein Hund fängt sie mit dem Maul. Das Ganze heißt Discdogging (disc: Scheibe, dog: Hund, engl.).