SNuppi: Wie Tiere den Winter überleben

Schnee und Kälte sind für heimische Wildtiere eine Herausforderung. Einige von ihnen haben jedoch raffinierte Strategien zum Überwintern entwickelt.

Wir Menschen halten uns im Winter gerne im Warmen auf. Die Honigbiene ebenfalls. Wenn es kalt wird, ziehen sich mehrere Tausend Tiere eines Volks in ihren Stock zurück. Dort bilden sie eine Traube, in deren Mitte sich die wichtigste Biene, die Königin, befindet. Die Tiere lassen ihre Flügelmuskulatur zittern, wodurch Wärme entsteht. Auf 33 Grad bringen sie es. Damit es den Bienen an der Außenseite der Traube nicht zu kalt wird, wechseln sie sich regelmäßig mit den erwärmten Tieren aus dem Inneren ab. Die nötige Energie liefert der Honig aus den Waben.

Dem Zitronenfalter macht Kälte nichts aus. Er braucht auch keinen geschützten Platz zum Überwintern. Der Grund: ein Frostschutzmittel in seinem Blut. Das besteht aus verschiedenen Zuckern und sorgt dafür, dass die Zellen auch bei Minusgraden nicht einfrieren. In seiner Winterstarre frisst der Falter nichts.

Die Haselmaus verdoppelt im Herbst ihr Gewicht auf rund 30 Gramm. Vom Winterspeck zehrt sie während ihres Winterschlafs. Der dauert sechs bis sieben Monate mit regelmäßigen kurzen Unterbrechungen. Die Maus schläft zu einer Kugel eingerollt in einem Nest aus Gras, Blättern und Moos, das sie zum Beispiel in einen Holzstapel gebaut hat. Fällt die Temperatur auf drei bis fünf Grad ab, schläft die Maus ein. Ihre Körpertemperatur sinkt auf vier Grad, die Atemfrequenz sinkt, das Herz schlägt nur 6 bis 13 Mal in der Minute.

Der Feuersalamander reduziert in der Winterstarre zwar auch seinen Stoffwechsel, er ist aber öfter aktiv. Er frisst immer wieder, was ihm vor die Füße läuft - Insekten, Spinnen, Würmer, Schnecken -, und er kann sich sogar im Winter paaren. Vom Herbst bis zum Frühjahr hält sich der Salamander in einem frostsicheren Winterquartier auf, das möglichst tief im Boden liegt, wie etwa in einem Erdloch. Gute Quartiere sind selten, deshalb wählt der Salamander über Jahre hinweg denselben Unterschlupf und teilt diesen unter Umständen auch mit zahlreichen Artgenossen.