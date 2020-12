So feiern Tiere Weihnachten: Wieher, Oink und Hoho

In den Tierschutzheimen finden auch die ein Zuhause, die sonst keiner will. Und auch Pony Max und die Schweinebande Peaches, Rosi und Schorsch feiern Weihnachten.

Es gibt Tiere, die einfach wirklich niemand mehr haben will. Die krank, ausgesetzt, verletzt sind oder die verstoßen wurden. Die also unvermittelbar sind. Diese Tiere finden auf den Assisi-Höfen ein neues Zuhause. Diese Tierschutzhöfe gehören zum Österreichischen Tierschutzverein. "Wir setzen uns dafür ein, dass Tiere eine Stimme erhalten, und wir kümmern uns um sie, wenn sie Hilfe und Unterstützung brauchen", erklärt Isabella Herdega. Sie ist die Pressesprecherin des Tierschutzvereins.

"Es gibt beispielsweise das Pony Max im Assisi-Hof für Niederösterreich in Grafenschlag", erzählt Isabella, "das ist einfach schon ganz alt und krank." Und hier hat Max also einen schönen Platz gefunden, wo er umsorgt wird. Oder die Schweine Peaches, Rosi und Schorsch. Die waren bei ihrem Vorbesitzer nämlich immer ein bisschen frech. Ständig sind sie ausgebrochen und haben den Garten der Nachbarn zerstört. So mussten sie weg und fanden auf dem Assisi-Hof in Frankenburg ein neues Zuhause. Und wie feiern Max und seine Kameraden Weihnachten? Sitzen alle Tiere gemütlich unter dem geschmückten Christbaum? "Nein, so darf man sich das nicht vorstellen", weiß Isabella, "aber es ist auf jeden Fall ein besonderer Tag." Die Mitarbeiter der Tierschutzhöfe bemühen sich darum, dass es ruhig zugeht. Und eine Weihnachtsnascherei gehört schon auch dazu. Die Katzen bekommen besondere Leckerlis, die Pferde knabbern als Weihnachtssnack Karotten und Äpfel. Und die Hofleiterin in Grafenschlag pflegt zusätzlich ein schönes Ritual: "Sie fährt nach den Weihnachtstagen durch die Umgebung und sammelt alte Christbäume ein", erzählt Isabella. "Die Schafe, Ziegen und Lamas bekommen die ausgedienten Bäumchen dann zum Knabbern."

Normalerweise kann man die Höfe besuchen, aber Corona hat das heuer verhindert. Umso mehr freut es die Mitarbeiter des Tierschutzvereins, dass die Sachspenden trotzdem nicht weniger geworden sind. Menschen bringen weiterhin etwa Pferde- und Hundedecken, Katzenkörbchen und Spielzeug zu den Höfen. Die Übergabe ist weiterhin möglich.

Leider gibt es immer wieder Menschen, die Welpen, Kätzchen oder andere Tiere zu Weihnachten verschenken. Das ist nicht richtig. "Menschen sollten zu Weihnachten keine Lebendtiere schenken", betont Isabella. Viele Tierheime beklagen sich jedes Jahr wieder nach Weihnachten. Sie bekommen dann die Tiere, die schnell als Geschenk angeschafft wurden. Viele Menschen überlegen leider nicht gut genug, ob denn ein Tier jetzt überhaupt sinnvoll ist. Ein Tier muss zur Lebenssituation langfristig passen, nicht nur zu den Feiertagen. Viel besser wäre da eine Tierpatenschaft. "Das ist ein besonderes Geschenk für tierliebe Menschen", erklärt Isabella.

Paten dürfen ihre Tiere gern am Hof besuchen, sobald das aufgrund der aktuellen Situation wieder möglich ist.



