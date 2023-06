Soziale Phobien bei Kindern: Schrumpf die Angst

Angst ist ein verdammt unangenehmes Gefühl. Sie verkleinert unsere Welt, steuert uns. Aber wir können sie bekämpfen.

Panik davor, im Mittelpunkt zu stehen, blamiert zu werden oder Furcht vor schlechter Kritik - all das sind "soziale Ängste". Sie treten also immer dann auf, wenn der Scheinwerfer auf einen gerichtet ist. "Wenn man Panik hat, galoppiert das Herz davon, die Hände werden schwitzig und kalt, der Kopf kann schmerzen, die Scham wird riesig", weiß Sigrun Eder. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und eine echte Angstexpertin. "Kinder versuchen dann meist, die Ängste durch Vermeidung kleinzuhalten." Das kann so weit gehen, dass Kinder nicht einmal mehr in die Schule gehen und sich zu Hause verstecken. "Angst verkleinert meine Welt, kann mich steuern, macht mich zum Außenseiter."

Um die Angst loszuwerden, muss ich dem miesen Gefühl erst mal ein Gesicht geben. Ich kann meine Angst malen, basteln, mit Worten beschreiben, sie aus Knetmasse formen. Um sie für mich richtig unsympathisch zu machen, überlege ich mir, was ihre fiesen Eigenschaften sind. Sie sät Zweifel, Unsicherheit, Panik und kontrolliert mich. Aber was ist das Schlimmste, das passieren kann? Kann ich wirklich sterben, wenn die Lehrerin zu mir sagt, dass ich an die Tafel kommen soll? "Es gibt auch bestimmte Skills, also Fähigkeiten, die man anwenden kann und die einen runterbringen." Eine Kette von drei bis fünf Skills in bestimmter Reihenfolge hilft: zuerst einen Kältereiz setzen, beispielsweise eiskalt Händewaschen. Dann im Kopf in Siebenerschritten von hundert rückwärts zählen. Das lenkt das Hirn ab und es kann nicht gleichzeitig Angst haben. Dann kommt ein Aromareiz: beispielsweise ein scharfes Zuckerl lutschen. Zum Schluss eine Atemübung: in Wellen - gleich lang ein- wie aus - atmen. Man muss die Skills aber vorher zu Hause üben. "Die Feuerwehr übt ja auch nicht erst dann, wenn es brennt." Und so schicke ich die Angst immer weiter fort, bis ich nicht mehr das mache, was sie von mir will. Realistische Ziele sind sinnvoll: "Nicht gleich für ein großes Referat melden. Vielleicht zuerst einmal einfach im Sekretariat was nachfragen."

Sigrun Eder schrieb mit Elena Klute das Sowas-Buch "Schrumpf die Angst".

