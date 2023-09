Spielerisch lernen

In der Tierwelt gibt es keine Schulklassen. Was zum Überleben wichtig ist, lernen Tierkinder vor allem von ihren Eltern.

Schule, Klassen, Lehrer, Hausübungen - das gibt es nur bei uns Menschen. Und Tierkinder, wie lernen die? Bei so gut wie allen Säugetieren schaut sich der Nachwuchs Überlebensstrategien von den Eltern und Artgenossen ab. Nachahmung nennt sich das, weiß Lisa Sernow, Kuratorin im Zoo Salzburg. Sie ist dort verantwortlich für die Organisation der Lebensräume und die Pflege der Zootiere.

Schneeleoparden-Kinder beobachten zum Beispiel, wie sich erwachsene Tiere an Beute anpirschen und üben das dann. Sie pirschen sich an ihre Mütter an, die dann absichtlich übertrieben stark erschrecken. Das ist das Zeichen für die kleinen Schneeleoparden, dass sie das gut gemacht haben. "Beim Nachahmen passiert viel spielerisch", erklärt Sernow.

Im Zoo Salzburg gibt es aktuell fünf kleine Steinböcke, die im Mai und Juni auf die Welt gekommen sind. Sie sind wie eine Kindergartengruppe. Gemeinsam tollen sie herum oder ruhen sich in Felsnischen aus. Das Verhalten von älteren Tieren beobachten sie und bauen es in ihr Spiel ein. Sie fordern sich gegenseitig dazu auf, sich aufzubäumen oder ihre Köpfe zusammenzuschlagen. Sie rempeln sich an, sodass sie Felsen runterrutschen und wieder raufklettern müssen. Lisa Sernow vergleicht das mit Sportunterricht. Der Steinbock-Nachwuchs trainiert auf diese Weise seine Trittsicherheit. Gleichzeitig bauen sich Muskeln auf.

Bei den Halsbandpekaris, südamerikanischen Nabelschweinen, leben die Jungen mit ihren Müttern und anderen Tieren in einer Rotte, also einer größeren Gruppe. Von den älteren Tieren schauen sie sich etwa ab, wo sie schlafen können, wo es Futter gibt und wie sie sich in der Gruppe mit ihrer Rangordnung verhalten.

Krallenaffen wie die Kaiserschnurrbarttamarine sind Futterspezialisten. Eltern zeigen ihren Kindern zum Beispiel, welche Pflanzen sie essen dürfen. Steigen die kleinen Tamarine von der Muttermilch auf feste Nahrung um, passiert es, dass sie ihren Eltern das Fressen wegnehmen. Sie wissen: Wenn das die Eltern fressen, dann ist das nicht giftig.