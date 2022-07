Spitzenpower fürs Klima

Es ist zwar Sommer, trotzdem reden alle übers Heizen. Und dass wir rausmüssen aus Erdöl, Gas und Kohle. Was heißt denn das eigentlich?

Erdöl, Gas und Kohle, das sind alles fossile Energieträger. Die sind vor Hunderttausenden von Jahren auf der Welt entstanden und befinden sich immer noch im Erdboden. Mit verschiedenen Techniken kann man diese Energieträger herausholen. Das nennt man "fördern". Öl und Gas fördert man durch Bohrungen im Meer oder im festen Boden. Und die Kohle wird durch Bergbau gewonnen. Wir brauchen Energie, um zu heizen, um Auto zu fahren oder für den Strom.

Als Erdöl, Gas und Kohle entstanden sind, wurde in ihnen CO 2 gebunden. CO 2 ist eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff. Es ist ein nicht brennbares, saures und farbloses Gas. Wenn man viel fossile Energie verwendet, kommt zu viel von diesem CO 2 in die Luft. "Das Problem dabei ist, dass unsere Atmosphäre nur ein gewisses Maß an CO 2 verträgt", erklärt Hermann Grießner, Energieexperte bei der Salzburg AG. Die Folge: Erderwärmung und Klimawandel.