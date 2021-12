Sternderlschauen zu Weihnachten

Sie sind eindeutig die Stars unter den Symbolen. Ist ja klar, es geht hier immerhin um die Sterne.

Sie funkeln in der Nacht am Himmelszelt wie Tausende Diamanten, sie sind Boten für große Ereignisse und dienen als Wegweiser. Außerdem bekommen sie den besten Platz am Christbaum, ganz oben auf der Spitze - die Sterne.

Sie stehen immer schon für das Himmlische und seit jeher faszinieren sie die Menschen auf der ganzen Welt. Wenn ihr einmal aufmerksam danach sucht, dann seht ihr, dass das Symbol ganz schön oft vorkommt. Auf Flaggen, in Wappen, in der Kirche, aber auch in mystischen Geschichten und Erzählungen. Es gibt unzählige Bedeutungen für das Symbol Stern.

In der Magie gilt der Stern als Schutzsymbol vor dem Bösen. Und die Ägypter glaubten zum Beispiel, dass die Menschen, wenn sie gestorben sind, als Sterne am Nachthimmel weiter existieren können. In den alten Pyramiden wurden dazu Beschreibungen gefunden, die die Menschen in die Wände eingemeißelt hatten.

Auch in der Religion haben Sterne eine große Bedeutung. Beispielsweise gibt es viele Bilder von Jesus' Mutter Maria mit dem Sternenkranz auf dem Kopf. Dieser Kranz aus zwölf Sternen auf dunkelblauem Hintergrund wurde übrigens später zu unserer Europaflagge.

Und ihr kennt alle bestimmt den Weihnachtsstern, also den Stern von Bethlehem. Der zeigte den drei weisen Männern aus dem Morgenland den Weg nach Bethlehem, wo das Jesuskind geboren worden war. Dieser Stern wird immer als Komet mit dem langen Schweif dargestellt.

Und dann gibt es noch die Strohsterne. Die schmücken auch heuer wieder viele Christbäume. Zu diesen Strohsternen gibt es eine schöne Legende, und die geht so: Als Jesus geboren wurde, da kamen die Hirten, um das Kind zu besuchen. Ein Hirtenjunge hatte lang überlegt, was er dem Neugeborenen denn schenken könnte. Er war aber sehr arm und das Einzige, was er besaß, war Stroh. Da schnappte er sich einfach ein paar Halme, schnitt sie auf die gleiche Länge zusammen und band sie mit einem Wollfaden zu einem Stern. Was für ein schönes Geschenk.