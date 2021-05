Sumo-Ringen - wenn Kolosse aufeinanderprallen

Sumo-Ringen - das ist nichts für Leichtgewichte. Die meisten Kämpfer wiegen mindestens 150 Kilogramm. Doch die Riesen sind geschickt und beweglich.

Sie stampfen kräftig mit den Füßen auf den Boden. Sie wiegen sich hin und her. Dann stehen sie auf einem Bein und strecken das andere seitlich von sich - und zwar oft senkrecht in die Höhe. Und sie werfen Salz. Wenn Sumo-Athleten ihren Kampfplatz betreten, ist das schon ein besonderer Anblick. Denn allein diese Zeremonie ist Teil einer viele Jahrhunderte alten Tradition dieses Kampfsports in Japan, der aber auch außerhalb dieses Landes viele Menschen fasziniert. Das Salz soll übrigens symbolisch den Ring reinigen, in dem die Kämpfer gegeneinander antreten.

Jetzt sind die Sumo-Ringer mit ihren knapp bemessenen Kampfgürteln (japanisch: mawashi) selbst ja auch schon auffällige Gestalten. Die meisten sind deutlich über 1,80 Meter groß und überragen damit ihre japanischen Landsleute um eine Kopflänge, auch ihre Körperfülle ist beträchtlich. Diese ist aber Grundvoraussetzung für diese Sportart. Im Prinzip ist Sumo-Ringen ja recht einfach: Zwei Athleten versuchen einander gegenseitig aus dem Ring (dohyo) zu drängen oder so aus dem Gleichgewicht zu bringen, dass einer den Boden mit einem anderen Körperteil als den Fußsohlen berührt.

Wer mehr Kilo an Schubmasse in den Ring bringt, hat die besseren Karten. Im heutigen Sumo-Sport bringen die Athleten mindestens 150 Kilogramm auf die Waage. Um dieses Gewicht zu erreichen, verzehren sie in ihren Sumo-Schulen zwei Mal täglich Reis, Nudeln, Gemüse, Fisch, Fleisch - die Portionen sind doppelt so groß wie die, die ein erwachsener Büroangestellter zu sich nehmen sollte.

Nur: Masse bedeutet noch lange nicht Klasse. Auch im Sumo-Sport können leichtere Kämpfer mit Mut, Entschlossenheit, Schnelligkeit, Geschick und Technik Siege erringen. Wenn die Kolosse mit erstaunlicher Beschleunigung aufeinanderprallen, versuchen sie ja, sich aus dem Ring zu drücken. Sie dürfen dabei verschiedene Griffe anwenden, aber auch Würfe, Beinheber, Fersenhakler, Fußfeger und vieles mehr. Beobachten des Gegners hilft auch: Wenn dieser nämlich in zu geduckter Körperhaltung anstürmt, tritt der zweite Kämpfer oft nur zur Seite und schlägt ihn mit beiden Händen nach unten - Fausthiebe sind dabei verboten. Die Folge: Der ungestüme Angreifer verliert das Gleichgewicht, muss sich mit den Händen auf dem Ringboden abstützen - und hat somit verloren.

Nach dem Kampf verneigen sich die Ringer voreinander. Der Verlierer verlässt die Halle, der Sieger streift den Gewinn ein. Gute Sumo-Ringer können in Japan viel Geld verdienen. Umgerechnet mehr als 20.000 Euro erhalten die Besten pro Monat vom Verband. Ein Turniersieg - sechs große gibt es pro Jahr in Japan - bringt mehr als 70.000 Euro ein. Die Athleten haben oft nicht viel von diesem Geld. Der harte Sport und das hohe Körpergewicht fordern ihren Tribut: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Zuckerkrankheit und Beschwerden an Bandscheiben und Gelenken können dazu führen, dass viele Sumo-Ringer nicht älter als 45 Jahre alt werden.