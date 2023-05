Taekwondo: Die höflichen Kämpfer

Taekwondo hat sich zu einer weitverbreiteten Kampfsportart gemausert. Was sich nach einem ruppigen Sport anhört, schult aber vor allem auch den Geist.

Taekwondo ist ein Begriff aus der Sprache Koreas. Dort ist diese Sportart entstanden. "Tae" ist der Fuß, "Kwon" die Faust und "Do" kann man mit Lehre, aber auch mit Methode übersetzen. Oder anders gesagt: Taekwondo bedeutet, Fuß und Faust in einem Kampf richtig einzusetzen.

Schnelligkeit und Dynamik sind in diesem Sport besonders gefragt. Das hört sich natürlich nach einer besonders ruppigen Sache an. Taekwondo hat wie andere fernöstliche Kampfsportarten auch das Ziel, dass der Sportler nicht nur seinen Körper, sondern auch seinen Geist schult.

Taekwondo hat nämlich fünf Grundsätze, die einen Athleten davon abhalten, ein derber Raufbold zu werden: Ye-ui bedeutet zum Beispiel Höflichkeit, Respekt vor dem Gegner. Die anderen Werte sind Selbstdisziplin, Geduld, die gefestigte Persönlichkeit und zu guter Letzt die Unbezwingbarkeit. Und Taekwondo-Sportler "verpflichten sich, bei der Schaffung einer friedlicheren Welt mitzuarbeiten". Das hat der koreanische General Choi Hong-hi in einem Eid festgeschrieben. Der Offizier (1918-2002) gilt als Mitentwickler des Taekwondo. Die Kämpfer sollen sich dazu bekennen, ihre Techniken nicht zu missbrauchen.

Natürlich geht es beim Taekwondo um Schlag- und Tritt-Techniken. Um diese richtig anzuwenden, muss der Kämpfer entsprechend fit sein. Sorgfältiges Aufwärmen und Dehnen ist unerlässlich. Damit bleiben einem schmerzhafte Zerrungen erspart, wenn man hohe Tritte ausführt.

Stichwort Schmerzen: Im sportlichen Taekwondo-Wettkampf soll das am besten gar nicht passieren. Es gibt strenge Regeln. Damit das Verletzungsrisiko so gering wie möglich gehalten wird, darf nur mit einer vollständigen Wettkampfausrüstung gekämpft werden. Dazu gehören unter anderem ein Kopfschutz, eine Schutzweste und mehrere Hand- und Beinschützer. Es wird in verschiedenen Alters,- Leistungs- beziehungsweise Gewichtsklassen gekämpft. Mit der Faust dürfen nur Schläge auf die Weste erfolgen. Knie- und Ellenbogenstöße sind verboten.