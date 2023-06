Tierische Selfies

Was ist denn hier passiert? Machen diese Tiere tatsächlich Fotos für ihre nächste Instagram-Story?

Natürlich nicht! Aber Donatien Ferry (41) aus dem französischen Straßburg macht es mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) möglich. Er hat lange und geschickt getüftelt und herausgekommen sind eben diese ungewöhnlichen tierischen Selfies.

Und so posieren diese Löwen im Gruppenfoto vor der Kamera in der Savanne. Oder diese Katzen versammeln sich zum gemeinsamen Porträt im Park. Selbst Pinguine schauen beim Bummel durch die amerikanische Stadt New York ins Handy.

"Mich begeistert, wie realistisch die Bilder aussehen. Inspiriert hatte mich das berühmte Oscar-Selfie von DeGeneres", erzählt Donatien. Ganz ohne ein wenig Geschick geht es aber nicht: "Es brauchte schon einige Versuche, bis etwas Brauchbares entstand. Wenn man einmal den Dreh raus hat, kann man Ideen umsetzen, selbst wenn man selbst nicht zeichnen kann." Als Technik verwendete Donatien die Bilder-KI Midjourney. Das ist eine Software, die mithilfe von KI aus Worten realistische Bilder erstellt. Also man gibt einen Text ein, was man haben will - wie beispielsweise eben ein Selfie von Löwen in der Savanne - und Midjourney fertigt dann genau dieses Bild.

Diese Bilder und die Geschichte zeigen uns wieder einmal deutlich: Seid kritisch, traut nicht allem, was ihr seht. Gerade was Fotos betrifft, ist es ratsam, das Gesehene zu hinterfragen.