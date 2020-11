Trari, trara die Post ist da

Gerade in der Vorweihnachtszeit geht es ordentlich zu bei der Post. In diesem Jahr werden besonders viele Pakete verschickt.

"Wir rechnen damit, dass wir heuer im Dezember im Schnitt am Tag so etwa 800.000 Pakete haben", erzählt Michael Homola. Er leitet die Presseabteilung der Post. Im vergangenen Jahr waren es wesentlich weniger Pakete. Tagesschnitt waren da

im Dezember 630.000 Pakete. Natürlich wird insgesamt immer mehr online bestellt. Der Lockdown heuer bringt einen zusätzlichen Schub.

Es gibt übrigens ein Limit, wie groß ein Packerl sein darf, das man normal mit der Post verschicken kann. Das Höchstmaß ist: Länge ein Meter, Höhe und Breite jeweils 60 Zentimeter - da bekommt man schon einige Sachen hinein. Und zu klein darf es auch nicht sein: Neun mal 14 Zentimeter sollte das Packerl mindestens groß sein.

Und wie viel darf ein Paket wiegen? 31,5 Kilogramm, so viel wie ein Achtjähriger.

Grundsätzlich kann man beinahe alles mit der Post versenden. Tiere zu verschicken, das ist verboten. Es wird ja hoffentlich niemand auf die Idee kommen, seinen Hamster oder die Katze zu verpacken. Wobei, es gibt Ausnahmen: "Bienen dürfen schon mit der Post verschickt werden oder auch Seidenraupen und Blutegel", erzählt Michael Homola.

Im Normalfall wissen die Mitarbeiter der Post ja gar nicht, was im Paket drin ist. Aber manchmal sieht man es halt an der Verpackung. Was auffällt: Heuer wurden vermehrt Rasenmäher verschickt oder Gartenbänke. "Sogar Christbäume lassen sich die Menschen schicken."

Und wie ist das mit dem Transport, werden die Packerl in Zukunft wirklich zu uns "fliegen"? Also vielleicht mit Drohnen bei uns landen?

"Wir haben das getestet. Technisch würde das funktionieren", berichtet Michael Homola. Aber es sind schon gewaltige Mengen, die die Post zu verteilen hat. "Wir werden heuer für das gesamte Jahr auf 150 Millionen Pakete kommen." Stellt euch das mal vor - der Himmel wäre schwarz, wenn die alle mit Drohnen zugestellt werden würden. Vielleicht ist es in Zukunft ja eine Möglichkeit in einzelnen Spezialfällen. Wenn zum Beispiel jemand auf einem abgelegenen Bergbauernhof wohnt.

Einen originellen Spezialfall, den gibt es bereits seit Jahren: Die Post öffnet im Advent eine ganz besondere Zweigstelle, nämlich das Weihnachtspostamt "Christkindl". Das ist im gleichnamigen Steyrer Stadtteil und die genaue Adresse lautet: Christkindlweg 6, in 4411 Christkindl. Jedes Jahr schicken Tausende Kinder ihre Weihnachtswünsche dorthin. Wenn ihr euren Brief an das Weihnachtspostamt sendet und ein ausreichend frankiertes und mit eurer Adresse beschriftetes Kuvert beilegt, dann bekommt ihr auch einen Antwortbrief.