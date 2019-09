Unterwegs mit einem genialen Papa

Geburtstagsüberraschungen. Meistens steht er im Schatten seiner berühmten Kinder. Aber heuer wird Leopold Mozart einmal selbst gefeiert.

Paris, London, Rom: Jede dieser Städte ist von Salzburg aus heutzutage in ein paar Stunden zu erreichen. Zur Mozartzeit war das anders: Statt Bahn, Auto oder Flugzeug gab es Pferdekutschen. Wer Europa erkunden wollte, plante besser ein paar Jahre Reisezeit ein. Für einen einfachen Musiker am Salzburger Fürstenhof waren solche ausgedehnten Reisen eine seltene Chance. Und Leopold Mozart wollte sie nutzen. Immerhin hatte er mit Nannerl und Wolfgang zwei musikalische Wunderkinder, die er der Welt unbedingt persönlich präsentieren wollte. Auch YouTube, Fernsehen oder Radio gab es schließlich vor drei Jahrhunderten noch nicht.

Als Kinderstars wurden Nannerl und Wolfgang an den Adelshöfen bewundert. Später wurde Nannerl eine große Pianistin, ihr Bruder ein bis heute weltberühmter Komponist. Vater Leopold jedoch blieb bis heute in seinem Schatten - obwohl er ebenfalls nicht wenige Werke komponiert hat. Vor allem als Manager und strenger Lehrer seiner Kinder wurde er lange Zeit wahrgenommen.

Aber auch das ist heute anders: 2019 hat er einen runden Geburtstag. Und Forscher, Musiker und Lehrer wollen deshalb seine weniger bekannten Stärken zeigen. Wie modern Leopold für einen 300-Jährigen ist, ist etwa in einer Ausstellung in Mozarts Wohnhaus zu sehen: Seine Reisen und seine berühmten Briefe sind hier so zu sehen, als ob er sie auf Facebook gepostet hätte. Sogar eigene Emojis mit Perücken und Zöpfen wurden für Leopolds "Mozbook" erfunden. Bei den Kinderkonzerten der Reihe "Klangkarton" geht es in Leopolds Jubeljahr auch um seine berühmte Violinschule, die er 1756, also in Wolfgangs Geburtsjahr, veröffentlichte (Termine: 15. 11. 2019, 10. 3. 2020).

Leopold selbst war zuerst zum Studieren aus Augsburg nach Salzburg gekommen. Ob Wolferl wusste, dass sein strenger Vater auch nicht immer ein Musterknabe war? 1739 flog Leopold wegen mangelnden Eifers von der Uni. Trotzdem wurde etwas aus ihm. In seiner Geburtsstadt Augsburg wird er heuer das ganze Jahr gefeiert. Auch hier sind seine Reisen und seine Briefe ein großes Thema. Ein eigenes "Leomobil" fährt von Schule zu Schule. Für ein anderes Projekt studieren Kinder aus Augsburg, München, Salzburg, Linz und Wien die Briefe der Mozarts und lassen sie in eigene Klangstücke einfließen. Aus Salzburg ist etwa das BG Nonntal dabei. Im November wird der "musikalische Kettenbrief" dann aufgeführt - zur Feier eines genialen Papas.