Veggie hilft dem Klima

Unser großer Hunger auf Fleisch trägt zur Klimaerwärmung bei. Warum ist das so? Und was könnten wir besser machen?

Zu viel Fleisch essen ist schlecht fürs Klima. Das hört man immer wieder. Aber wieso eigentlich? Kann ich dem Klima wirklich helfen, wenn ich auf das Leberkäsesemmerl verzichte?

"Das Problem ist der übermäßige Fleischkonsum", sagt Martin Wildenberg von der Umweltschutzorganisation Global 2000. Derzeit isst die Menschheit tatsächlich unglaublich viel Fleisch - 320 Millionen Tonnen pro Jahr. Auch die Österreicher lieben Fleisch: Im Schnitt isst jeder Österreicher pro Jahr mehr als 60 Kilo Fleisch.

Um so viel Fleisch zu bekommen, braucht man viele Tiere. Insgesamt gibt es auf der Welt mehr als 80 Milliarden (!) Nutztiere, vor allem Kühe, Schafe, Ziegen, Schweine und Hühner. Das heißt: Es gibt mehr als zehn Mal so viele Nutztiere wie Menschen auf der Welt. All diese Tiere setzen Treibhausgase frei - und diese Gase schaden dem Klima - sie sind mitschuldig daran, dass es wärmer wird. Wenn zum Beispiel Kühe rülpsen, wird Methan freigesetzt - Methan ist besonders schädlich für das Klima. Außerdem werden Wälder gerodet, damit man dort Futter für die viele Tiere ernten kann, auch das ist schlecht fürs Klima.

Aber was heißt das alles für unser Essen? Um wie viel besser ist das vegetarische Essen für das Klima?

Martin Wildenberg erklärt es am Beispiel eines Burgers: In einem normalen Cheeseburger stecken knapp drei Kilo CO2 (das wichtigste klimaschädliche Gas). Im Veggieburger aus Soja oder Erbsen steckt nur ungefähr ein halbes Kilo CO2. Das heißt: Ein Burger mit Fleisch ist sechs Mal so klimaschädlich wie ein Veggie-Burger.

Auch Experten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben für SNuppi nachgerechnet: Ein Kilo Rindfleisch verursacht rund 15 Kilogramm CO2, ein Kilo Tofu nur knapp zwei Kilo. Auch hier sieht man: Tofu ist weit besser fürs Klima als Fleisch. Deshalb würde also sehr helfen, wenn wir mehr Vegetarisches essen würden. "Das heißt nicht, dass man gar kein Fleisch mehr essen darf", sagt Martin Wildenberg. "Aber weniger Fleisch essen hilft enorm, um die Klimaerwärmung einzubremsen."

Und was wird jetzt aus unserem Leberkäsesemmerl? "Es spricht nichts dagegen, ab und zu eines zu essen", sagt Wildenberg. "Wenn man aber fünf Mal am Tag eines isst, tut man der Umwelt nichts Gutes - und der eigenen Gesundheit auch nicht."