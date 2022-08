Verbrecherjagd im Labor

Nicht nur knallharte Cops bringen Verbrecher hinter Gitter. Das kann Karin auch. Sie benutzt Köpfchen und Wissenschaft.

Bei der Polizei mögen sie lange Namen: "Kriminalpolizeiliche Untersuchungsstelle" zum Beispiel. So heißt der Arbeitsplatz von Karin Michalski in der Landespolizeidirektion in Salzburg. Karin ist Wissenschafterin (Biologin). So mancher Ganove musste ihretwegen schon ins Gefängnis oder kräftig Strafe zahlen. Karin arbeitet oft mit Drogenfahndern des Landeskriminalamts zusammen.

Ein Beispiel: Polizisten stellen bei einem Verdächtigen ein Pulver sicher. Oder seltsame Tabletten. Karin findet im Labor heraus, ob es sich dabei um verbotene Drogen handelt.

Karin arbeitet mit Mikroskopen, Chemikalien, Reagenzgläsern, Glaskolben, komplizierten Apparaten, einfachen Wattestäbchen und vielem mehr. In ihrem Labor landen Fälle aller Art. Etwa ein Mord: Vor etlichen Jahren einmal machten Wanderer in der Gemeinde Hof bei Salzburg eine schreckliche Entdeckung - in einem Gebüsch lag ein erschossener Mann. Die Täter hatten die Leiche mit Ästen und Laub zugedeckt. Aber wo war die Tat geschehen? Auf den Schuhsohlen des Mannes fand Karin Pollen, also Pflanzensamen. Und zwar von Pflanzen, die dort, wo der Tote lag, nicht vorkamen. Weiter weg am Straßenrand gab es aber diese Pflanzen.

Harmlose Pflanzensamen stellten also eine wichtige Spur für die Arbeit der Kriminalpolizei dar - dank der Hilfe von Karin Michalski. Wichtig ist ihre Arbeit aber auch für die Verkehrspolizei. Manchmal passieren auf unseren Straßen fürchterliche Unfälle, mit Schwerverletzten, auch mit Toten. Die Polizei muss feststellen, wie es zu den Unfällen gekommen ist. Nicht immer ist aber klar, wer zum Beispiel in einem Auto auf welchem Sitz gesessen ist - oft werden die Verunglückten auch aus den Fahrzeugen geschleudert. Da kommt auch Karin Michalski ins Spiel. Sie nimmt die Autositze unter die Lupe und sucht winzige Fäden (Fasern) der Bekleidung der Unfallopfer. So lässt sich zum Beispiel überprüfen, wer der Fahrer des Unfallwagens gewesen ist.

Die Arbeit wird Karin Michalski und ihren Kolleginnen und Kollegen in den Polizeilaboren nicht ausgehen.