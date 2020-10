Was bei einer Impfung passiert

Die Coronaforschung läuft auf Hochtouren. Wer hat den Impfstoff zuerst? Und was bringt eine Impfung?

Auf der ganzen Welt wird seit Monaten nach einem Impfstoff gegen Corona geforscht. Milliarden an Euro fließen in diese Forschung, ein regelrechter Wettstreit ist darüber entbrannt, welches Land zuerst ein Mittel gegen Covid-19 auf den Markt bringt. Schon über eine Million Menschen weltweit sind nämlich seit Ausbruch der Pandemie an dem Virus, das vor einem Jahr in China erstmals aufgetaucht ist, gestorben.

Gegen so manche Krankheit wie Masern, Mumps oder Keuchhusten kann man sich impfen lassen, darum hoffen viele Menschen, dass es bald auch einen Impfstoff gegen Corona geben wird. Aber manchmal kann das dauern.

Keine Impfung gefunden

Bis ein Mittel gegen die Grippe entwickelt wurde, dauerte es immerhin 30 Jahre. Gegen andere Erkrankungen, wie z. B. das HI-Virus, das die Immunschwächekrankheit Aids auslöst, konnte noch kein Impfstoff gefunden werden.

Bei Corona soll die Suche aber schnell gehen, weil viele Staaten sehr viel Geld in die Forschung stecken und auch viele Pharmafirmen - das sind Unternehmen, die Impfstoffe herstellen und verkaufen - ihr Wissen austauschen. Corona ist immerhin nicht irgendein Virus, es schränkt die Weltwirtschaft massiv ein.

Trotz Zeitdrucks soll ein sicherer und wirksamer Impfstoff entwickelt werden und keiner, von dem man erst recht wieder krank wird.

Krankheitserreger gespritzt

Bei einer Impfung werden in den Körper winzige Krankheitserreger gespritzt, die im Körper eine ganz leichte Erkrankung verursachen. Kleine Kinder haben nach einer Impfung manchmal ein wenig Fieber oder sind ein etwas matt, meistens merken sie aber gar nichts. Der Körper bekämpft die Krankheit trotzdem und stellt dabei Abwehrstoffe her. Nach der Impfung verschwinden diese Antikörper nicht aus dem Körper. Sie bleiben vorhanden und sorgen dafür, dass sich der geimpfte Körper beim nächsten Mal, wenn er von dem Virus angegriffen wird, wehren kann, der Krankheitserreger keine Chance hat. Wie lange man nach einer Impfung immun ist, ist unterschiedlich. Eine Zeckenimpfung z. B. muss alle paar Jahre aufgefrischt werden.

Ganz ohne Schwierigkeiten läuft aber auch beim Impfen nicht immer alles ab. Selten kann es zu größeren Problemen - nicht nur etwas Fieber - kommen. Deshalb sollte man sich von seinen Ärzten immer gut beraten lassen, ob eine Impfung notwendig ist.

