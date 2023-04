Ostern ohne Eier? Unvorstellbar! Wir verraten euch, was sich hinter den bunten Eiern versteckt.

Das Eierlegen überlassen die Hasen dann lieber den Hühnern. Bei uns in Österreich konkret den insgesamt siebeneinhalb Millionen Legehennen.

Wie viele Eier genau jede Henne im Laufe ihres Lebens legen wird, das ist schon in den Küken angelegt. Die haben nämlich viele winzig kleine Dotter im Körper, die nach und nach zu Eiern ausgebildet werden. Und wie viele sind das ungefähr? "Etwa 300 Eier legt eine Henne pro Jahr", erzählt Maria Fanninger vom Verein Land schafft Leben. Damit könnte die Henne einen Menschen ein ganzes Jahr lang mit Eiern versorgen. Es ist nämlich so, dass wir in Österreich im Durchschnitt 233 Eier pro Jahr essen.

"Ein österreichisches Ei erkennt man im Supermarkt am Aufdruck auf der Schale", erklärt Maria. Die erste Ziffer steht für die Haltungsform. Also dafür, wie die Legehenne gelebt hat. "Null" bedeutet beispielsweise Biohaltung. Solche Hühner bekommen Biofutter und können tagsüber ins Freie. "Eins bedeutet Freilandhaltung. Auch diese Hennen haben einen Auslauf ins Freie." Kommt das Ei von einer Henne, die in einem Stall in Bodenhaltung lebt, steht ein Zweier drauf. "Dass Hühner in Käfigen leben, ist in Österreich übrigens verboten."

Die Buchstaben nach der Ziffer stehen für das Land, aus dem das Ei kommt. AT bedeutet Österreich. Dann kommt eine lange Zahl, die zum Bauernhof gehört, auf dem die Legehenne lebt.

Habt ihr schon mal ein gekochtes Ei erwischt, bei dem der Dotter einen blauen Rand hatte? "Das kommt von einer chemischen Reaktion, wenn man Eier zu lang kocht. Diese Eier kann man aber ohne Sorge essen." Oder habt ihr im Ei schon mal so einen roten Punkt entdeckt? "Das ist kein Embryo. Es handelt sich auch nicht um eine Befruchtung, sondern um Rückstände aus dem Eileiter der Henne, die mitgegessen werden können", beruhigt Maria.

Na dann: Viel Erfolg beim Eiersuchen und beim Pecken!