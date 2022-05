Was spielst denn du so?

Fangen, Versteinern, Verstecken - kennt doch bei uns jedes Kind. Aber habt ihr schon mal was von Cocoyocpatolli, Kaipsak oder Pungitan gehört?

Heute ist Weltspieletag. Wir haben uns angesehen, was Kinder in anderen Ländern denn gerne so spielen.

Cocoyocpatolli ist ein aztekisches Murmelspiel. Die Azteken waren ein Indianerstamm in der Region des heutigen Mexikos. Das Spiel geht so: Zuerst gräbt man eine kleine Mulde in den Boden. Ein paar Meter entfernt zieht man einen Strich, die Wurflinie. Von dieser aus versuchen alle Mitspieler eine Murmel in das Loch zu rollen. Wer die Grube trifft, darf die anderen Kugeln behalten. Die Azteken-Kinder spielten damals mit Steinen, Maiskörnern oder Bohnen.

Kaipsak spielen Kinder der Inuit. Das sind die indigenen Völker, die im arktischen Zentral- und Nordostkanada sowie auf Grönland leben. Dort gibt es viel Schnee und Eis und daraus bauen die Kids ein Iglu oder einen Schneemann. Dann wird ein Kreisel gedreht. Ziel ist es, dass man superschnell um das Iglu flitzt und wieder an seinen Platz gelangt, bevor der Kreisel stillsteht.

Ein Spiel aus Kenia (Afrika) heißt "Links oder Rechts" und man spielt es zu zweit. Zuerst malt ihr eine Spirale auf den Boden. Nun nimmt sich jeder zwei Steine - der erste wird auf den Anfang der Spirale gelegt. Den zweiten Stein versteckst du in einer deiner Hände. Der andere rät, in welcher Hand dein Stein versteckt ist. Tippt er falsch, darfst du mit deinem Spielstein eine halbe Runde in der Spirale vorwärtsrücken. Wer als Erster das Innere der Spirale erreicht, hat gewonnen.

Pungitan spielen philippinische Kinder. Die Philippinen sind eine Inselgruppe im Pazifik (Asien). Früher verwendeten die Kinder kleine, runde Muscheln, heute Murmeln. Zuerst wird ein großer Kreis auf dem Boden gezogen. In dessen Mitte kommt ein klitzekleiner Kreis. Darin platziert ihr eine Murmel. Alle probieren, diese mit einer anderen Murmel wegzuschießen. Wenn man das schafft, dann erhält man einen Punkt. Rollt die Kugel sogar komplett aus beiden Kreisen hinaus, dann erhält man fünf Punkte. Wer nach zehn Runden die meisten Punkte hat, gewinnt.