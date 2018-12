Ein Austauschjahr in Australien. Die 15-jährige Judith aus Koppl verbringt das Fest am anderen Ende der Welt.

Mehr als 30 Grad hat es dieser Tage in Brisbane. Das ist für Dezember gar nicht ungewöhnlich. Brisbane liegt schließlich in Australien. Auf der Südhalbkugel unseres Planeten ist dann Sommer, wenn auf der Nordhalbkugel - also auch bei uns in Österreich - Winter ist.