Wenn die Welt ein wenig wackelt

Heute dürfen wir euch ein starkes Mädchen vorstellen: Lea aus Niederösterreich. Sie sieht die Welt mit ein bisschen anderen Augen.

Sie hat mit ihren 13 Jahren schon ganz viele Hürden gemeistert: Seit Lea auf der Welt ist, hat sie eine starke Seheinschränkung. Leas Augen zittern - und somit sieht sie die Welt als permanente Wackelbilder. Zumindest kann man sich das so ungefähr vorstellen. Ihr Sehvermögen liegt nur bei 20 Prozent. Außerdem hat Lea von Geburt an auch Fehlstellungen an den Fingern und am Rücken. "Dadurch habe ich auch oft Schmerzen", erzählt Lea. Und: Sie musste deshalb schon etliche Male operiert werden. Ganz schön viel für so ein junges Mädchen.

Aber Lea lässt sich nie unterkriegen. Sie kann vielleicht nicht so gut sehen, andere Sinne sind dafür aber extraspitze: "Ich höre viel besser als andere", erzählt Lea. "Es ist ganz lustig", ergänzt Leas Mama, "wenn wir im oberen Stockwerk sind und Lea ist unten im Haus, dann hört sie alles, sogar das, was geflüstert wird."

Eine spezielle Brille unterstützt Lea beim Sehen. "Und ein Lesegerät", ergänzt sie. Das ist verbunden mit einem Computer. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine Riesenlupe, die Bücherseiten vergrößert.

Und Lea liebt das Lesen. "Ich habe auch eine normale Lupe, damit ich am Abend dann nicht immer das Lesegerät einschalten muss", erklärt sie. "Am liebsten lese ich Detektivgeschichten."

Man würde vielleicht gar nicht mitbekommen, dass Lea so viele Einschränkungen hat, weil sie unglaublich gut damit umgehen kann. Aber selbstverständlich ist das nicht. Die Augen, die Hände, der Rücken - wenn nur eines davon nicht funktioniert, dann wäre wohl jeder von uns ganz schön aufgeschmissen. Lea schafft das trotzdem wunderbar. Ihre Daumen beispielsweise, die funktionieren nicht ganz normal. "Da hat Lea eigene kleine Tricks", verrät ihr Papa. "Wenn sie ein Jogurt öffnet, dann muss sie den Becher an ihren Oberkörper drücken und mit den anderen Fingern den Deckel abziehen."

Fragt man Lea nach ihren Hobbys, dann sagt sie gleich: "Schwimmen, Klavierspielen und Klettern." Das ist überraschend. Das muss ja ganz schön schwierig sein, wenn man nicht so gut sehen kann, oder? Im Gegenteil. Gerade beim Klettern ist es sogar ein Vorteil: "Lea hat nie Höhenangst gehabt", erzählt ihr Papa. "Je höher sie hinaufklettert, desto weniger sieht Lea, wo der Boden ist." Kürzlich war sie mit ihrem neunjährigen Bruder klettern. Da ist dann Lea die, die vorausklettert und der die Höhe egal ist.

Und was will Lea später einmal werden? "Lehrerin", kommt es wie aus der Pistole geschossen.

Je länger der Tag wird, desto anstrengender ist es für Leas Augen, weil sie sich viel stärker konzentrieren muss als andere Kinder. Und wie kann Lea dann ihre Augen entspannen? "Einfach zumachen", sagt sie und lacht.

Keiner in ihrer Familie konzentriert sich auf Leas Einschränkungen. "Von Geburt an haben wir Lea mitgegeben, dass man viel eher darauf achten sollte, was man alles kann", erzählt Leas Papa. Und das kann sie verdammt gut.