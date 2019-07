Hagelkörner so groß wie Golfbälle sind keine Seltenheit mehr. Die Erde erwärmt sich: Das zeigt sich an zunehmenden Wetterextremen. Aber warum regnet es Eiskörner, wenn es draußen immer wärmer wird?

Beim Wort Niederschlag denken wir meistens an Regen, oder im Winter auch an Schnee. Spielt das Wetter völlig verrückt, gibt es ein besonderes Phänomen: Es hagelt. So etwas gibt es aber nicht nur bei uns in Österreich. In ganz Mittel- ...