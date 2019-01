Lawinengefahr. Wie eine Lawine entsteht und was sie auslösen kann.

Durchgeschleudert wie in einer Waschmaschine - so hat sich ein Franzose gefühlt, der vor ein paar Jahren in eine Lawine geraten ist. Er hat überlebt, und das ist ein großes Glück. In den vergangenen Tagen hatten einige Menschen in Österreich nicht so viel Glück: Sie sind in Lawinen gestorben.