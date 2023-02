Noch hängen Wolf, Prinz und Königin wie leblos in der Puppenkammer. Den großen Ausdruck, ihre Lebendigkeit, die bekommen sie durch Fäden.

Eine, die diese Fäden in der Hand hält, ist Eva Wiener. Sie arbeitet seit 32 Jahren beim Salzburger Marionettentheater. Bei den Aufführungen steht sie auf einem erhöhten Steg hinter der Bühne. Die Fäden ihrer Puppen sind etwa zwei Meter lang und am Ende an einem Führungskreuz fixiert. Das ist quasi Evas Steuerknüppel. "Damit kann ich die Figuren sehr flexibel bewegen", sagt sie. Jede Marionette fühlt sich einzigartig an, hat einen eigenen Körperbau, unterschiedliches Gewicht, einen anderen Abstand zum Boden. "Es dauert schon ein paar Jahre, bis man dafür ein wirklich gutes Gefühl entwickelt." Die Figuren sollen ja nicht kreuz und quer durch die Gegend fliegen und irgendwelche Fantasiebewegungen machen. Es soll ja so aussehen, als wären die Marionetten menschliche Gestalten mit den passenden Bewegungen.

Bei Massenszenen sind viele Puppen gleichzeitig auf der Bühne und die Spieler müssen sich die Figuren teilweise zackig übergeben. "Das ist dann wie ein Händeballett", sagt Eva. Und dabei verknoten sich die Fäden gar nicht? "Schon, das kommt immer wieder vor. Wenn nichts mehr weitergeht, dann bringen wir die Schere zum Einsatz." Und: Es fallen schon auch mal Puppen auf die Bühne hinunter. Einmal ist etwas Witziges passiert: "Da hat sich eine Schraube aus dem Oberkörper gelockert und die Puppe hat ihren Kopf verloren. Der ist dann hin und her geschwungen", erzählt Eva. Das Publikum musste laut lachen. "Wir haben einfach schnell den Vorhang zugemacht, die Schraube notdürftig repariert und weiter ging es."

Die Marionetten sind aus Holz und die Fäden gehen durch ihr Kostüm. Somit kann man ihnen nicht einfach ein anderes Gewand anziehen. Bei dem Stück "Sound of Music" ist das dann folgendermaßen: Die sieben Kinder tragen anfangs Matrosen-Outfits, später Kleidung aus Vorhangstoff und am Schluss Tracht. "Da wir sie ja nicht umziehen können brauchen wir hier sieben mal drei, also 21, Figuren." Ganz schön aufwendig, oder?

Von 14. bis 18. Februar ist übrigens "Märchenwoche" im Marionettentheater (marionetten.at). Alice im Wunderland schaut auch vorbei.