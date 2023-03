Wie erkennen Schneeglöckchen den Frühling?

Letztens haben wir den ersten kleinen Blumenstrauß gepflückt. Woher wissen die Pflanzen und die Vögel eigentlich, dass jetzt Frühling ist?

Vieles, wonach sich die Blumen vielleicht richten könnten, ändert sich ja von Jahr zu Jahr. Wie feucht es ist, wie lang die Schneedecke auf den Pflanzen liegt, wie kalt oder warm es ist. "Was aber nicht schwankt, das ist die Tageslänge", sagt Johannes Gepp. Er ist Vizepräsident des Naturschutzbundes Österreich. Und die Tageslänge also, die sagt uns ganz genau, wo wir uns gerade befinden im Jahreslauf. Manche Tiere und Pflanzen haben einen eigenen Wecker eingebaut, der sie "wach läutet", wenn das Tageslicht lang genug da ist. Wenn Pflanzen oder auch Schmetterlinge zur falschen Zeit erwachen, dann kann das übel ausgehen. Es gibt nämlich im Frühling auch Frostnächte mit minus 20 Grad. "Der Zitronenfalter muss spüren können, ob er vorerst nur ein paar Stunden herumflattern kann und sich dann doch lieber noch zurückzieht. Oder ob er ganz auftauen kann, weil es warm genug bleibt."

Bei den Pflanzen könnt ihr wunderbar beobachten, wie sie erwachen. "Und nicht nur dann, wenn sie blühen", sagt Johannes. "Vielleicht ist noch keine Knospe oder kein Blatt da, aber manche Zweige von Sträuchern - zum Beispiel die Weiden - färben sich rötlich." Warum? Weil die Sonne stärker wird und dadurch verhindern die Pflanzen, dass die Strahlen sie schädigen.

"Wir haben zwar zwölf Monate im Jahr und vier Jahreszeiten, aber phänologisch - also bei dem, was die Natur zeigt - gibt es zehn Jahreszeiten." Wir sind jetzt im Vorfrühling. Da erblühen die Schneeglöckchen, die Frühlingsknotenblumen oder auch die Haselsträucher. Wenn die Forsythien blühen, die Veilchen und die Kirschen, ist der Erstfrühling da. Vollfrühling ist, wenn Apfelbäume, Flieder und Bärlauch blühen. Am Ende des Vollfrühlings taucht dann der Maikäfer auf. Das ist dann schon der Frühsommer.

"Manche Vögel sind heuer ein bisschen später mit ihrem Zwitscherkonzert dran", erzählt Johannes. Mit ihren Pfeifkonzerten versuchen die Piepmätze, ihr Revier abzustecken. Die Vogelpaare teilen so mit: "Hier ist unser Platz, bitte siedle dich woanders an."