Wie Kinder immer wieder neu beginnen

Was daran am Neubeginn so spannend, wie fühlt es sich an und warum soll es genau dieser Anfang sein?

Ein Instrument lernen, die Schule wechseln, Durchstarten beim Lieblingssport. Junge Menschen sind ständig mit Anfängen konfrontiert: Neues lernen, ausprobieren, einen Weg wählen. Wir haben vier Kinder zur ihren aktuell prägendsten "Anfängen" befragt.



Mein Anfang

Leopold (8, Katzelsdorf, NÖ): Heuer im September, mit dem Schulanfang, habe ich begonnen, Klarinette zu lernen.



Warum hast du dich genau für dieses

Instrument entschieden?

In der dritten Klasse Volksschule sind wir eine Bläserklasse. Zum Schluss der zweiten Klasse durften sich also alle Kinder ein Blasinstrument aussuchen, um es zu lernen. Mir hat die Klarinette am besten gefallen, weil sie so einen schönen Ton hat.



Wie hast du dir das Musizieren vorgestellt, war es dann auch so?

Ich hab es mir genau so vorgestellt. Wir haben ein Mal in der Woche Gruppenunterricht mit den Holzbläsern und ein Mal alle zusammen mit den Blechbläsern. Wir lernen die Noten zu lesen und wir üben für unser Weihnachtskonzert. Man muss Gefühl haben dafür. Am Anfang ist es echt schwierig, einen Ton rauszubringen. Es ist schön, wenn alle gemeinsam ein Lied spielen. Es war sehr aufregend, als wir das erste Mal vor den Eltern gespielt haben.



Wie fühlt es sich an, etwas Neues zu beginnen? Und wirst du weitermachen damit?

Es fühlt sich wirklich gut an. Ich habe erlebt, dass man schnell große Fortschritte machen kann. Und ich glaube schon, dass ich weiter Klarinette spielen werde.



Was würdest du gerne noch ausprobieren? Jetzt ist es mal die Klarinette, aber ich möchte auch noch Trompete lernen.

Mein Anfang

Paulina (9, Salzburg): Ich komme nächstes Jahr ins Gymnasium. Ich musste mir früh genug schon Gedanken darüber machen und habe einen Schnuppertag am Europagymnasium Nonntal (BGN) besucht.



Warum hast du dich für diese Schule

entschieden?

Wichtig war mir, dass der Schulweg nicht zu weit ist und ich in der Früh möglichst lange schlafen kann. Außerdem möchte ich kreativ sein können und die Bewegung soll nicht zu kurz kommen. In dieser Schule war schon meine Mama und hat mir viele lustige Geschichten über ihre Zeit dort erzählt. Dann kam noch der tolle Eindruck beim Tag der offenen Tür dazu und deshalb habe ich mich für einen Schnuppertag angemeldet.



Wie hast du dir das Gymnasium vorgestellt und war es dann auch so?

Ich dachte, dass ich mich in eine Klasse setze und nur zuhöre. Es war aber viel spannender: Ich durfte bei den Proben für ein englisches Theaterstück dabei sein und im Chemielabor experimentieren.

In Geografie hörten wir Spannendes über unser Klima und rechnen durften wir sogar auf Englisch.

Freust du dich auf das Gymnasium?

Nach diesem Vormittag stand fest: Da will ich hin! Klar ist es schade, dass meine Volksschulzeit bald vorbei ist. Ich gehe nämlich in eine coole Klasse und am liebsten würde ich alle Kinder und auch meinen Lehrer mitnehmen. Ich hoffe, dass ich im Gymnasium neue Freunde finde und nette Lehrerinnen und Lehrer bekomme. Ich bin schon aufgeregt.



Was würdest du gerne auch noch ausprobieren?

Ich spiele seit vier Jahren Flöte und würde gerne Querflöte anfangen. Ich würde auch gerne mal Snowboarden können. Aber meine Eltern meinen, ich soll mich vorerst einmal auf das Skifahren konzentrieren.





Mein Anfang

Ella (12, Salzburg): Ich war als kleines Mädchen hin und wieder reiten, dann lange nicht. Heuer habe ich es wieder begonnen, mit Reitstunden an der Longe. Ich gehe nun ein Mal in der Woche reiten.



Warum hast du dich dafür entschieden?

Ich mag Pferde einfach sehr gerne. Es ist ein einzigartiges Gefühl, auf ihrem Rücken zu sitzen.



Wie war es dann?

Ich kannte es ja schon von früher ein bisschen, ich hatte es ja bereits ein paar Mal vorher ausprobiert. Was schön ist zu beobachten: Man wird mit der Zeit immer sicherer und vertrauter mit dem Tier.



Wirst du bei diesem Sport auch bleiben?

Ja, auf jeden Fall! Ich darf jetzt dann bald in der Gruppe reiten. Das macht mir zwar ein bisschen Bedenken, aber ich freu mich auch darauf.

Was würdest du gerne noch ausprobieren?

Ich möchte mit meinen Freundinnen einen Hip-Hop-Kurs besuchen und dann wollen wir tanzen wie in den Musikvideos.





Mein Anfang

Ida (6, Berlin): Ich bin vor ein paar Monaten in die Schule gekommen. Das war aufregend. Und meine Schultüte war so schön glitzerig. Richtig toll war auch, dass meine Oma extra mit dem Flugzeug aus Salzburg gekommen ist, um bei der Einschulung dabei zu sein. Am Nachmittag waren wir dann mit Freunden und meiner Oma im Restaurant.



Wie hast du dir Schule vorgestellt und war es dann auch so?

Ich habe mir gedacht, dass ich da richtig gut lesen und schreiben lerne und viele neue Freundinnen finde, was auch so passiert ist. Anders vorgestellt habe ich mir das mit dem frühen Aufstehen. Das finde ich gar nicht schön. Außerdem ist es schon anstrengend, so lange mit so vielen neuen Menschen in einem Haus zu sein.

Bei uns gibt es 700 Kinder in der Schule, die Grundschule in Berlin geht bis zur 6. Klasse.

Ab und zu vermisse ich meinen Kindergarten. Aber nur kurz.



Wie fühlt sich diese neue Situation für dich an?

Ich finde es aufregend. Und das ist manchmal schön und manchmal blöd, weil es so anders ist.



Was würdest du gerne noch ausprobieren?

Ich möchte gerne einen Akrobatik-Kurs anfangen und vielleicht Geige lernen.