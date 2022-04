Wie Kinder sich "Den da oben" vorstellen: "Gott sollte Putin besänftigen"

Wie Kinder an Gott glauben und was er anders machen müsste. Ist Gott ein Alien, warum bin ich überhaupt auf der Welt - und viele andere Fragen an Gott.

Gott hat die Welt erschaffen. Das ist für die meisten Kinder im Pflichtschulalter, die an Gott glauben, der entscheidende Grund für ihre religiöse Haltung. Bei der Frage, was Gott anders machen sollte, stehen Corona und der Krieg in der Ukraine ganz oben auf der To-do-Liste. Gott sollte den Krieg in der Ukraine stoppen, Putin "besänftigen" und Corona am besten in das Weltall beamen - oder Cola aus dem Virus machen.

Karla Hinterholzer, Religionslehrerin in Seeham und Obertrum, hat ihre Volksschulkinder für die SN gefragt, wie sie sich Gott vorstellen und was er anders machen müsste. Ihre Antworten sind namentlich wiedergegeben. Die Katholische Jungschar Salzburg hat für die von Papst Franziskus eingeleitete Weltsynode rund 900 Jungscharkinder befragt. Wir haben wichtige Fragen an Gott abgedruckt.





Mein Glaube an GottJohannes (9, Bild): Ich glaube an Gott, weil er die Welt erschaffen hat und weil es mich meine Eltern gelehrt haben.

Elias (10): Ja, ich bleibe auf jeden Fall katholisch.

Leonhard (10): Jein!

Magdalena (10): Ich glaube fest an Gott, weil er die Welt und die Menschen erschaffen hat.

Nadja (10): Ich glaube an Gott, denn er hat die Welt erschaffen, das Wasser, die Früchte, alle Leben.



Meine Zweifel an Gott

Leonhard (10): Ich habe schon an Gott gezweifelt, weil er mich nicht erhört!

Elias (10): Ja, denn er müsste doch die Kriege lösen, aber ich glaube an ihn.

Bella (9) und Lena (9): Ja, wenn die Geschwister nerven, zweifle ich manchmal, dass Gott alles gut gemacht hat.

Leonhard (10): Wieso hat Gott die Menschen erschaffen, wenn sie doch alles zerstören?



Was Gott anders machen müsste

Elina (9, Bild): Es soll auf der ganzen Welt keine Kriege mehr geben und keinen Streit. Die Menschen sollten sich versöhnen. Es sollte auch keine Krankheiten wie Corona mehr geben. Ich hoffe, es ist bald vorbei.

Bella (9) und Lena (9): Er müsste den Krieg stoppen.

Kilian (8): Er sollte Kriege stoppen und Putin besänftigen.

Tobias (10): Die Menschen sollen sich versöhnen. Es sollte keine Kriege mehr geben und es sollte keine Krankheit mehr geben.

Balazs (11): Er muss uns dazu bringen, keine Bäume zu fällen, Möbel zu recyceln.

Felix (8): Gott sollte Corona in den Mülleimer stecken.

Zoe (8): Gott sollte den Krieg abschaffen.

Corona sollte er zum Weltall raufschicken.

Joe (8): Er sollte Corona zu Cola machen.



Warum hat Gott die Menschen erschaffen? Was sagt er zum Zustand der Welt?

Woher hattest du all diese Ideen für unsere Erde? Hast du die Welt wirklich in sieben Tagen erschaffen?

Was sagst du zum Zustand dieser Welt?

Warum hast du die Menschen so fehlerhaft gemacht?

Warum sind Menschen so böse? Können nicht alle friedlich miteinander leben?

Warum kannst du die Menschen nicht alle nett machen?

Warum führen Menschen Kriege wegen ihrer Religion?

Warum tut die Kirche nicht nur Gutes?



Wie ist es, Gott zu sein? Bist du ein Alien? Wie wurdest du erschaffen? Wie alt bist du? Wie geht es dir? Wo lebst du genau?

Kennst du uns wirklich alle? Wer und was bin ich? Wieso lebe ich?

Verzeihst du mir meine Fehler? Kann ich meine Fehler rückgängig machen?

Wirst du mir immer helfen? Kannst du mich beschützen? Wie ist meine Zukunft?



Wieso gibt es Kinderkrankheiten?

Wann ist Corona zu Ende?

Ist Jesus wirklich dein Sohn? Wie geht es ihm? Was ist das Schlimmste, was du selbst jemals getan hast?

Stimmt das alles, was in der Kirche gesagt wird? Kannst du unser Pfarrer werden?

Magst du Kaugummi und kannst du Schokomüsli gesund machen?



Was Gott noch tun sollte

Nils (8): Gott sollte mehr Werk- und Turnstunden machen.

Florian (10): Gott sollte der Ukraine helfen.

Emily (10, Bild): Gott sollte ändern, dass die Welt sauber ist.



Wie sieht der Himmel aus?Ich würde Gott auf einen Kaffee oder Kakao einladen. Gesundheit und Zufriedenheit würde ich mir wünschen. Vielleicht würde er mir erklären, wie der Himmel aussieht. Ich würde mich von ihm segnen lassen.

Wie geht es meinen Opas und wie schaut es nach dem Tod aus? Wie geht es den Verstorbenen im Himmel? Vermissen sie mich?

Mein Onkel ist gestorben, könntest du bitte nachsehen, ob es ihm gut geht?

Wann werde ich selbst sterben und komme ich dann in den Himmel?

Gibt es echt einen Himmel und eine Hölle? Sind im Himmel auf einmal alle nett und was passiert mit den Bösen?



Wo ich Gott finde

Bella (9) und Lena (9): Am Mittwoch und

am Freitag in der Religionsstunde.

Florian (10): Ich bin Gott noch nie begegnet, weil ich noch nicht tot bin.

Elias (10, Bild): In Träumen, im Schlaf, in der Kirche.



Lieber Gott, kannst du bitte …

… den Krieg aufhören lassen und die bösen Menschen nett machen.

… die Welt von Bosheit und Müll befreien.

… den Menschen sagen, dass jeder toll ist, egal wie man ist.

… den Klimawandel abschaffen.



Lieber Gott, danke …

… dass meine Familie nicht Hunger leidet und wir immer genug zu essen haben.

… für die schöne Welt, dass die Sonne scheint und dass du auf uns aufpasst.

… dass ich leben darf und du es schneien lässt.

… dass es dich gibt, du bist etwas ganz Besonderes.