Wie schaut die perfekte Superschurken-Bande aus?

Wir haben unser ultimatives All-Star-Team der Bösewichte zusammengestellt. Das gäbe ein spektakuläres Verbrechen, wären die wirklich gemeinsam auf Raubzug.

Die Frage wäre nur: Wer ist hier der Boss? Denn keiner würde sich wohl von einem anderen Schurken Befehle erteilen lassen. Hier unsere Favoriten:

Der Räuber Hotzenplotz

Knall, peng, ein Schuss aus der Pfefferpistole und das Gegenüber ist erst einmal außer Gefecht gesetzt. Und fluchen kann der Räuber Hotzenplotz, da graust ja dem übelsten Halunken. Außerdem ist er besonders skrupellos. Er schreckt nicht einmal davor zurück, Kinder als Geiseln zu nehmen - Kasperl und sein Freund Seppel sind schon einmal in die Fänge des Räubers geraten. In der Gangster-Gang ist der Hotzenplotz der Mann fürs Grobe.

Die Böse Hexe des Westens …

… kommt zum Einsatz, wenn es mit der Pfefferpistole nicht weitergeht. Immerhin hat die grünhäutige Hexe aus der Kindergeschichte "Der Zauberer von Oz" magische Kräfte. Sie ist besonders gefährlich, denn sie hat Wölfe, Krähen, Bienen und geflügelte Affen in ihrem Gefolge. Und: Das American Film Institute wählte die Böse Hexe des Westens auf die höchste Position für eine weibliche Schurkin.

Harry & Marv …

… sind auch bekannt als "Die feuchten oder Die klebrigen Banditen". Vielleicht kennt ihr sie aus den Weihnachtskomödien "Kevin - Allein zu Haus" und "Kevin - Allein in New York". Die beiden können einem eigentlich fast leidtun. Immerhin werden sie ständig von einem Kind ausgetrickst und müssen dabei ordentlich was einstecken. Aber, eines muss man ihnen lassen: Zäh sind sie. Egal, ob sie mit Farbe überschüttet, geteert und gefedert werden oder barfuß auf Spielzeugautos ausrutschen - nichts hält sie auf. Solche Typen braucht die Truppe. Außerdem hat man mit ihnen immer was zu lachen - meistens geht es allerdings auf ihre Kosten.

Die Daltons

Die Brüder Joe, William, Jack und Averell sind bereits gewohnt, im Team zu arbeiten. Außerdem könnte ihre unterschiedliche Größe (jeder ist jeweils etwa einen Kopf größer als der andere) bei verschiedenen Einsätzen von Vorteil sein. Nachteil: Sie tragen meist schwarz-gelb gestreifte Sträflingskleidung. Das ist sehr auffällig und könnte die anderen Schurken frühzeitig verraten. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor: der älteste (und kleinste) der Daltons, Joe. Der neigt nämlich zu unberechenbaren Wutanfällen. Dafür können sie hervorragend mit dem Colt umgehen. Müssen sie ja oft genug, wenn sie versuchen, gegen den Cowboy Lucky Luke anzutreten.