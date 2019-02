Wie hat Jesus Christus eigentlich ausgesehen? Wie stellst du ihn dir vor? Eine Seite der Oster-Ausgabe der SN wird mit Kinderzeichnungen von Jesus bebildert, darum bitten wir dich mitzumalen. Schick deine Zeichnung und ein paar Sätze dazu, warum du Jesus so gemalt hast, an SNuppi, Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg. Oder scanne sie ein und maile sie an: snuppi@sn.at. Zu gewinnen gibt es Eintrittskarten für die Bibelwelt. Einsendeschluss ist der 7. April 2019.

Anzeige

Quelle: SN