Wie viel Taschengeld für mein Kind? Das sagen Experten

Jetzt hat ja die Schule wieder angefangen. Höchste Zeit, um auch über das Taschengeld zu reden.

Ob ihr zum ersten Mal das eigene Taschengeld bekommt oder den Betrag neu verhandelt: Das Wichtigste sei, "zu Hause in der Familie offen über Geld zu reden", meint Dominik Fecht. Dominik hat bereits einige Bücher geschrieben und betreibt einen Blog zum Thema Finanzen. Mit dem Wort "Finanzen" ist alles an Geldmitteln und Vermögen gemeint, das eine Person, eine Firma oder ein ganzer Staat hat. Da geht es um das, was eingenommen und ausgegeben wird.

"Viele Eltern wissen selbst oft gar nicht, wie sie ihren Kindern das Thema Geld näherbringen sollen", erzählt Dominik. Komisch, oder? Eltern müssten das doch können. Aber oft ist alles, was mit Geld zu tun hat, ganz schön kompliziert. "Über sämtliche anderen Themen wird doch auch ganz normal geredet. Über die Schule, über Hobbys. Nur das Geld wird oft ausgeklammert", sagt Dominik. Fragt doch zu Hause einfach direkt. Vielleicht beginnt ihr damit, herauszufinden, was eure Eltern denn konkret machen. Mama und Papa gehen ins Büro, ja, aber: Was machen die denn dort überhaupt? Also, wie verdienen sie denn genau ihr Geld?

"Viele kleinere Kinder glauben nämlich, das Geld kommt einfach aus dem Automaten", erzählt Dominik. "Dabei besteht eine Verknüpfung zur Arbeit, es ist ein Austausch." Also: Für das, was ich leiste, erhalte ich Geld.

SN/finanzforum Das ist die Empfehlung der Experten der Erste Bank – entscheiden müssten freilich am Ende immer die Eltern. Die Werte verstehen sich pro Woche.

Wenn ihr euch mit eurem Taschengeld etwas kauft, dann müsst ihr euch überlegen, was ihr euch leisten könnt. Wahrscheinlich ist es so, dass ihr eure Kleidung oder euer Essen nicht selbst bezahlen müsst. Sondern ihr kauft euch die Dinge, die ihr gerne haben wollt - Comichefte, Spiele oder was zum Naschen. Und vielleicht gibt es da auch einmal einen größeren Wunsch, der sich mit dem monatlichen Taschengeld nicht ausgeht. "Überlegt euch vorher, wie lange es dauern würde, das Geld beisammenzuhaben", rät Dominik. Es gibt dazu eine gute Übung, die die Experten der Erste Bank vorgeschlagen haben. Und die geht so: Zeichnet euer Wunschspielzeug auf ein Blatt Papier. Mit einer 1-Euro-Münze als Schablone malt ihr so viele Euro-Kreise, wie das Spielzeug kostet. Sobald ihr euer Taschengeld erhaltet oder auch einen Betrag zum Geburtstag bekommt, könnt ihr dementsprechend viele 1-Euro-Kreise auf dem Bild ausmalen. So lernt ihr, wie viel euer Wunsch wert ist, und übt, auf eurer Geschenk zu sparen.

In manchen Ländern geht fast nur mehr alles elektronisch. Denn: "Die Bankomaten und unsere Versorgung mit Bargeld, das kostet die Banken selbst ganz schön viel Geld", sagt Dominik. Da gibt es schon ganz andere Modelle. "In China zum Beispiel kann man sogar die 50 Cent für die öffentliche Toilette direkt mit dem Handy bezahlen. Bargeld spielt da überhaupt keine Rolle mehr." Das wird bei uns wohl noch ein wenig dauern.