Wo die Geister hausen

Weiße Frauen, unheimliche Schritte in der Nacht, gespenstische Kälte. Wir präsentieren drei gruselige Schlösser, wo es angeblich gehörig spuken soll.

Burg Lahneck

in Rheinland-Pfalz

(Deutschland)

Um diese Burg ranken sich unheimliche Sagen und Legenden. Scheinbar haust dort eine Geisterfrau, die von Zeit zu Zeit auf dem höchsten Turm steht und mit einem weißen Schleier winkt. Angeblich ist sie der Geist von dem Mädchen Idilia Dubb. 1851, als Idilias Familie die Gegend besuchte, war Burg Lahneck eine Ruine. Die 17-Jährige wollte damals die Landschaft zeichnen und stieg über eine marode Holztreppe auf den Turm der Ruine. Als sie oben war, brach die Treppe zusammen, Idilia war gefangen und konnte nicht mehr gefunden werden. Erst etwa zehn Jahre später, als der Turm samt Treppe restauriert werden sollte, fanden die Arbeiter Idilias Skelett. Bei sich hatte sie einige Seiten ihres Tagebuchs, in dem sie die schrecklichen Stunden bis zu ihrem Ende beschrieben hatte.

Info: www.burg-lahneck.de

Muncaster Castle

im Lake District

(England)

Muncaster Castle gilt als eines der gruseligsten Spukschlösser Englands. Gar seltsame Dinge gehen hier vor sich: Gäste, die hier übernachtet haben, berichten von unheimlichen Schritten am Gang, eigenartigem Frauengesang und dass sich Türen wie von selbst öffnen. Manche spürten auch plötzlich eine unerklärliche Kälte. Die Schlossbesitzerfamilie Pennington berichtet, dass es der Legende nach kein Gast jemals länger als eine Nacht in dem gruseligen Gemäuer ausgehalten hat.

Info: www.muncaster.co.uk



Schloss Moosham

im Lungau/Salzburg

(Österreich)

Viele Geschichten und Sagen erzählt man sich um das Schloss Moosham. Angeblich sei auch hier schon eine weiße Frau erschienen, immer wieder wird über gruselige Geräusche berichtet und dass sich Dinge bewegen wie von Geisterhand. Düster ging es früher zu in den alten Mauern: Einst war Schloss Moosham nämlich der Sitz des Blutgerichts. Das bedeutet, dass hier Menschen angeklagt und hingerichtet wurden. Weil man sie verdächtigte, dass sie sich mit dem Teufel verbinden, Schadenzauber anwenden oder Hexen sein würden.

Info: www.schlossmoosham.at