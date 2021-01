Wo ist denn bloß das nächste Teil?

Die knifflige Suche nach dem passenden Stück fasziniert jeden. Gestern war der internationale Puzzletag und da nehmen wir das Geduldspiel einmal unter die Lupe.

Ihr kennt dieses Glücksgefühl bestimmt. Wenn man zig Einzelstücke vor sich hat und nach und nach ein Bild entsteht. Wenn sich die passende Aus- in die gesuchte Einbuchtung fügt - das ist großartig.

Unsere Zeit ist sehr schnelllebig und da ist das Puzzeln so etwas wie eine Erholungspause. Da kann man etwas berühren und fühlen - und entspannen tut es auch. In Zeiten von Corona sind die Puzzles noch begehrter. Die waren im Frühjahr in vielen Geschäften so gut wie ausverkauft. Auf der Liste der gesuchtesten Produkte im Onlinehandel standen gleich nach Atemschutzmasken, Klopapier und Desinfektionsmittel - die Puzzles!

Aber wer kam denn ursprünglich auf die Idee mit dem Puzzle? Das war um 1760 der britische Kupferstecher John Spilsbury. Der klebte die Landkarten der englischen Grafschaften auf ein Holzbrett und sägte sie dann mit einer Laubsäge aus. Die Kinder sollten sie im Geografieunterricht wieder zu ihrem Heimatland zusammenfügen. Damit war das allererste Puzzle geboren.

Die Firma Ravensburger ist heute Marktführer auf dem Puzzle-Gebiet - und an deren Palette sieht man, was mittlerweile so alles möglich ist: Es gibt Mini-Puzzles oder die Giganten, die dann am Schluss so groß sind wie zwei Garagentore zusammen. Es existieren Puzzles mit ganz wenigen Teilen oder solche, wo über 40.000 Stücke zusammengefügt werden müssen. Ihr könnt sogar Puzzles mit eurem eigenen Foto gestalten und für ganz Eifrige gibt es Puzzles, die gar kein Bild zeigen, sondern die komplett einfärbig sind. Und dann gibt es die 3D-Puzzles, bei denen die Einzelteile gebogen und teils geknickt sind, und wo am Schluss dreidimensionale Objekte herauskommen.

Rund um das beliebte Geduldspiel gibt es auch lustige Rekorde: Ganze 500 Kilogramm hat ein speziell von Ravensburger angefertigtes Puzzle gewogen, das 50 Taucher innerhalb von vier Tagen nonstop unter Wasser legten. Der Puzzleteppich auf dem Grund eines Schwimmbeckens war rund 100 Quadratmeter groß.

Paul Lawrence geht das Puzzle buchstäblich unter die Haut: Er hält den Weltrekord mit den meisten tätowierten Puzzleteilen. 2123 Teile hat er sich auf seinen Körper tätowieren lassen.

Das kleinste Puzzle der Welt wurde im Laser-Zentrum Hannover geschaffen. Es besteht aus 100 Einzelteilen. Jedes Stück ist so groß wie ein Staubkorn. Das Puzzle ist insgesamt fünf Quadratmillimeter klein. Das soll mal wer zusammensetzen.

Vielleicht habt ihr jetzt so richtig Lust aufs Puzzeln bekommen und macht gleich mit bei unserem Gewinnspiel (siehe unten links).



Ein 3D-Puzzle gewinnen

Wir verlosen vier 3D Puzzles von Ravensburger. Und zwar zwei Exemplare des "3D Harry Potter Bus" und zwei Exemplare vov "3D Puzzle Utensilo Unterwasserwelt". Der Hogwarts-Doppeldecker hat 216 Puzzleteile, die teilweise knickbar sind. Und bei dem "3D Utensilo Unterwasserwelt" entsteht aus 54 Teilen ein stabiles Accessoire, in dem ihr Stifte aufbewahren könnt. (Weitere Details zu den Puzzles unter www.ravensburger.at). Schickt uns bis 7. Februar eine Mail mit dem Betreff "3D Puzzle" an snuppi@sn.at. Schreibt uns eure Kontaktdaten mit Mailadresse und Telefonnummer unter der wir euch im Falle eines Gewinnes erreichen können.



SN/ravensburger Verflixt nochmal, wo gehört das Teil hin? Puzzles sind gut für das Gehirn.