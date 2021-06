Wow - das ist mal eine Rutschpartie

Augen schließen, Nase zuhalten und los geht es. Manche Wasserrutschen sind gar nichts für schwache Nerven.

Puh, allein beim Gedanken an den Aufstieg sollte man schon schwindelfrei sein. Wenn man sich die unzähligen Stufen vorstellt, die man steigen muss, um an den Start zu gelangen - da kommt man nicht nur ins Schwitzen, sondern ganz schön außer Atem. Willkommen auf "der" Kilimanjaro! Nein, wir befinden uns nicht auf dem höchsten Berg Afrikas, sondern auf einer Wasserrutsche in Brasilien. Nämlich im Wasserpark "Aldeia das Águas Park Resort" in der Nähe der Stadt Barra do Piraí im Bundesstaat Rio de Janeiro.

Die Kilimanjaro-Rutsche hat es sogar in das Guinnessbuch der Rekorde geschafft: Sie ist die höchste Körperrutsche der Welt - knapp 50 Meter saust man hier ohne Reifen hinunter. Beinahe im freien Fall schießen Waghalsige mit Geschwindigkeiten bis zu 90 Stundenkilometern in die Tiefe. Da muss man sich die Badehose nicht mehr zwischen die Pobacken klemmen, um noch schneller zu werden, und am Schluss bleibt einem die Puste dann sicher komplett weg. Nur die Mutigsten trauen sich da zu rutschen - wobei sicher allein das Zusehen den Puls schneller werden lässt.

Aber auch ein paar andere Rutschbahnen sind rekordverdächtig. Zum Beispiel die längste Wasserrutsche der Welt. Die heißt auch "The Longest" und schlängelt sich über einen Kilometer lang durch die Baumwipfel eines Urwalds. Wie eine gigantische, blau-gelb gestreifte Schlange sieht diese Rutsche von oben aus. Sie befindet sich im "Escape Park" auf der Insel Penang im Nordwesten von Malaysia. Zum Glück muss man hier keine Stiegen steigen, um an den Start zu gelangen: Ganz bequem schweben die Besucher mit einer Seilbahn zum Anfang der Rutsche. Und das Vergnügen ist auch nicht nach wenigen Augenblicken wieder vorbei. Stellt euch vor - ganze vier Minuten dauert die lustige Fahrt. Gerutscht wird ganz bequem in einem großen Reifen mit zwei Sitzplätzen.

Den absoluten Adrenalinkick versprechen sogenannte Loopingrutschen. Von denen gibt es noch gar nicht so viele auf der Welt. Los geht es bei den Loopingrutschen mit einem richtigen "Raketenstart". Dabei muss man sich in eine Startkapsel stellen - der Boden ist eine Falltür. Wenn sich die öffnet, dann saust man fast senkrecht in eine Röhre und rutscht sogar ein Stück der Bahn bergauf.

Eine dieser spektakulären Loopingrutschen ist die "Anaconda" in der Erlebnis-Therme Amadé in Altenmarkt im Pongau (Salzburg). Mit einem Countdown wird angezählt und plötzlich öffnet sich die Klappe. Dann fällt man acht Meter tief und rutscht zehn Sekunden lang, bis man im Becken landet. Freigegeben ist diese Rutsche ab zwölf Jahren. Mitmachen kann man dann, wenn man mindestens 40 Kilogramm wiegt und 140 Zentimeter groß ist.