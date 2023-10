Wundersame Wesen

Hexe, Yeti, Drachen - kennt ihr natürlich. Aber wisst ihr, wer Garm, Ekke Nekkepenn oder Toire no Hanako-san sind?

In jedem Teil der Welt erzählen sich die Menschen seit jeher Geschichten von mystischen Kreaturen. Wir stellen euch drei dieser Figuren vor.

Garm (Bild), ein gigantischer Hund, der in der nordischen Mythologie vorkommt. Er bewacht am Totenfluss Gjöll den Eingang zur Unterwelt. Denn diese regiert sein Frauchen, die Totengöttin Hel. Auch in der griechischen Mythologie gibt es so einen Höllenhund, den mehrköpfigen Kerberos.

Es wird die Geschichte erzählt, dass Garm am Tage des Weltuntergangs an der Seite der Riesen gegen die Asen (Göttergeschlecht der nordischen Mythologie) kämpfen wird. Er wird dabei mit dem Gott Tyr kämpfen und beide lassen dabei ihr Leben.

Die Sagenfigur Ekke Nekkepenn stammt aus dem norddeutschen Raum. Er kann in zwei verschiedenen Formen auftreten: als Zwerg oder als Meermann. Als dieser lebt er mit seiner Meerfrau auf dem Grund der Nordsee und spielt den Bewohnern der Nordfriesischen Inseln Streiche. Beispielsweise bringt er ihre Schiffe zum Kentern. Meermänner und -frauen begegnen uns in diversen Geschichten aus verschiedenen Kulturen.

Auch die nächste Gestalt könnte euch bekannt vorkommen, wenn ihr die "Maulende Myrte" aus den Harry-Potter-Geschichten kennt. Toire no Hanako-san spukt als Geist nämlich ebenfalls auf Schulklos herum und erschreckt - eher selten - Kinder. Allerdings in Japan. Toire no Hanako-san trägt einen Pagenschnitt als Frisur und eine Schuluniform mit einem roten Rock und sieht aus wie ein normales japanisches Mädchen. Einfach so taucht sie nicht auf, man muss sie bewusst herbeirufen. Solche Rituale nutzen Schülerinnen und Schüler in Japan auch gern als Mutprobe. So ein eigenes Schulgespenst, das hin und wieder auch die Lehrer erschreckt, das wäre eigentlich ganz lustig, oder?

Ihr seht, ähnliche Erzählungen, Sagen und Legenden finden sich in den verschiedensten Kulturen. Auch wenn sie vielleicht einen wahren Kern haben, es handelt sich immer um fantasievolle Geschichten, mit der Wirklichkeit haben sie nichts zu tun.