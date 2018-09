Zehn Dinge, die im Herbst Spaß machen

Der Herbst ist die perfekte Jahreszeit, um mit euren Eltern und Freunden tolle Abenteuer zu erleben. Was ihr dafür braucht: meistens einfach nur ein klein wenig Fantasie.

1. Einen Halloween-Kürbis schnitzen

Zum Ausschneiden verwendet ihr am besten ein scharfes Messer, zum Aushöhlen einen Eisportionierer oder einen großen Löffel. Zuerst schneidet ihr einen Deckel ab, danach höhlt ihr den Kürbis aus und schließlich könnt ihr ein Gesicht hineinschnitzen. Ob der Kürbis lächeln darf oder eine Grimasse schneidet, bleibt eurer Vorstellung überlassen. Damit euer Kunstwerk nicht zu schnell trocknet oder schimmelt, streicht ihr die Schnittränder und das Innere des Kürbisses mit Vaseline ein.

2. Ein Lagerfeuer machen

Das braucht man dazu: Anzünder (Streichholz oder Feuerzeug), zum Feuermachen Papier, trockene Tannen- oder Fichtennadeln und Holzscheite, eine Feuerschale oder eine Feuerstelle. Außerdem: Steckerl und Teig fürs Steckerlbrot, Würstl, Taschenmesser (um die Enden der Steckerl anzuspitzen und die Würstl aufzuspießen). Sucht euch auf jeden Fall gemeinsam mit euren Eltern ein Plätzchen aus, wo das Feuermachen erlaubt ist.

3. Einen Sonnenuntergang an einem besonderen Ort beobachten

Das ist nicht nur im Urlaub am Strand etwas Besonderes. Um zu wissen, wann die Sonne bei euch daheim auf die Minute genau untergeht, braucht ihr nur auf der Wetterseite in den SN nachschlagen oder ihr gebt das Stichwort "Sonnenuntergang" und den Namen eures Heimatorts in einer Internet-Suchmaschine ein. Dort erscheint die exakte Uhrzeit des Sonnenuntergangs. Sucht euch einen guten Aussichtsplatz und genießt den farbenfrohen Abendhimmel.

4. Eine Nachtwanderung machen

Apropos Sonnenuntergang: Dass es im Herbst früher dunkel wird, hat auch seine Vorteile - man kann schon um 18 Uhr eine Nachtwanderung machen. Nehmt euch Stirn- und Taschenlampen oder Laternen dafür mit. Eine Thermoskanne mit einem warmen Getränk kann auch nicht schaden. Und sucht euch eine Wanderung fernab der beleuchteten Wohngebiete und ihrer Straßenlaternen aus.

5.…oder einen Regenspaziergang

Ausgestattet mit Regenschirm, Gatschhose und Gummistiefeln kann es losgehen: Wer findet die tiefsten und größten Pfützen zum Hineinspringen? Regenwetter und fad? Ganz im Gegenteil!

6. Einen Nachmittag im Wald verbringen

Für eure Eltern war es früher wahrscheinlich ganz normal, im Wald zu spielen. Ihr könntet dort aus großen Ästen eine Höhle bauen, auf Bäume klettern, mit Taschenmessern schnitzen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

7. Einen Drachen steigen lassen

Der Klassiker im Herbst: Sobald der Wind mitspielt, könnt ihr loslegen.

8. Mit Kastanien basteln

Beim Wandern habt ihr sicher jede Menge Kastanien gesammelt, daraus lässt sich tolle Herbst-Deko für daheim herstellen. Besorgt euch Schere, Papier, Zahnstocher, Stifte und Kleber und fangt einfach an. Falls ihr Esskastanien zu Hause habt, könnt ihr sie währenddessen auf einem Backblech im Ofen bei 180 bis 200 Grad garen. Vorher kreuzförmig einschneiden. Mahlzeit!

9. Bunte Laubblätter sammeln und trocknen

Damit lassen sich schöne Bildcollagen machen. Ihr könnt damit auch kleine Gläser bekleben und Windlichter hineinstellen. Außerdem könnt ihr die Blätter mit Wasserfarben bemalen und Abdrücke davon machen.

10. Einen gemütlichen Heimkinoabend machen

Dazu braucht ihr nur eine Couch, euren Lieblingsfilm und am besten selbst gemachtes Popcorn.

