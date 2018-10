Zu Hause bei Frau Holle

Eine Ernte wie im Märchen. Warum gab es heuer so eine reiche Obsternte? Und was macht eigentlich ein Pomologe?

Ein Apfelbaum spielt im bekannten Märchen "Frau Holle" eine wichtige Rolle. "Ach, schüttle mich, schüttle mich, meine Äpfel sind alle miteinander reif", ruft da der Baum dem armen Mädchen zu, das in einen Brunnen gesprungen und auf einer schönen Wiese wieder erwacht ist.

So ähnlich dürfte es im heurigen heißen Sommer auch den vielen Obstbäumen im Land gegangen sein. Bei den meisten bogen sich wegen der ungewöhnlich vielen Äpfel, Birnen und Zwetschken schon die Äste, so groß war die Last. Fast glaubte man, die Bäume stöhnen zu hören.

Der Frühling und der Sommer haben es heuer besonders gut mit den Obstbäumen gemeint. Anders als im Vorjahr, als der Frost im Frühling zur Blütezeit einen großen Teil der Ernte zerstört hat, gab es heuer ab April Sonne im Überfluss. Die Ernte begann bei den meisten Obstsorten schon drei Wochen früher als sonst. "Normalerweise beginnt sie Ende September", sagt Hans-Peter Eder vom Obst- und Gartenbauverein Nußdorf.

Was für ein Verein soll das denn sein, fragst du dich jetzt vielleicht.

Ein Obst- und Gartenbauverein gibt seinen Mitgliedern Tipps und Tricks, was Pflege, Düngung, Baumschnitt und Ernte im Obst- und Gemüsegarten betrifft. Man erfährt dort alles, was man wissen muss, wenn man einen Garten oder einfach nur ein paar Obstbäume besitzt.

Alle paar Jahre veranstaltet der Verein auch eine Obstausstellung. Dabei wird die Ernte präsentiert. In Nußdorf sind alle Einwohner eingeladen worden, für die Ausstellung ein paar ihrer Früchte zur Verfügung zu stellen. Experten bestimmten dann, um welche Sorte es sich dabei ganz genau handelte. Diese Experten nennt man Pomologen. Die Pomologie ist die Obstbaukunde, also die Lehre der Obstarten und ihrer Bestimmung. Denn oft wissen Gartenbesitzer gar nicht, welche Sorte Baum da auf ihrer Wiese wächst. Äpfel zum Beispiel unterscheiden sich nicht nur in Farbe und Geschmack, also ob süß oder eher säuerlich, sondern auch darin, ob sie sich eher zum Backen, zum Saften, zum Herstellen von Mus oder Kompott eignen. Und: wie lange sie sich im Keller lagern lassen. "Manche Äpfel halten sich bis in den nächsten Mai hinein", sagt Eder. Wer so einen Apfel daheim hat, muss im Winter im Supermarkt nicht nach dem Apfel aus Neuseeland oder Südafrika greifen, wenn er Lust auf Obst hat.

185 verschiedene Arten von Obst wurden bei der Ausstellung in Eders Heimatgemeinde gezeigt. "Neben Äpfeln, Birnen, Zwetschken auch Weintrauben, Quitten, Mispeln, Ringlotten und viele mehr. So eine Vielfalt gibt es bei uns", sagt er. Wie im Obstparadies: Über 100 verschiedene Apfelsorten wurden gezeigt und verkostet.

Bis zu 100 Jahre alt kann so ein Apfelbaum schon einmal werden. Wenn die Ernte immer weniger wird und der Stamm hohle Stellen bekommt, dann merkt man, dass der Baum langsam vergreist, sagt Eder.

Ob auch das Jahr 2019 wieder eine so üppige Ernte bringen kann, bezweifelt er. "Die Bäume müssen sich im nächsten Jahr erst vom heurigen Sommer erholen."