Zunge zeigen

Das heißt bei uns "Bäh". Bei Schlangen heißt das: So rieche ich dich. Wir stellen euch heute ein paar bemerkenswert giftige Kerlchen vor.

Die giftigste Schlange Österreichs ist die Kreuzotter, oder? Nein, falsch! Es gibt eine, die ist noch giftiger: die Hornviper. In Kärnten, der Steiermark und Teilen Niederösterreichs ist sie bei uns zu Hause. Nils Kley hat zwei Hornvipern aus Montenegro: Giftbert und Giftula. Nils ist Tierarzt und Direktor im kleinsten Zoo Österreichs, der "Welt der Gifte". In diesem Ein-Raum-Zoo-Museum in Bergheim bei Salzburg sind Giftschlangen die Superstars.

Giftschlangen besitzen spitze, gebogene Giftzähne. Das Ganze funktioniert so: Die Schlange hat zwei Giftdrüsen. Über ihre Gesichtsmuskeln kann sie selbst einstellen, ob sie ein Gift in die Zähne abgibt oder nicht. Sie benutzt das Gift zur Jagd, zum Verdauen und zur Verteidigung. Was tut man, wenn man von einer Schlange gebissen wird? Die Rettung rufen und schnell ins Krankenhaus. Nils rät: "Alles entfernen, was abschnüren kann. Ringe oder Armbänder etwa. Denn man schwillt furchtbar an. Und: nicht an der Bissstelle saugen, sie abbinden, herumkratzen. Einfach ruhig halten."

Die giftigste Schlange der Welt ist der Inlandtaipan. Die Giftmenge von einem einzigen Biss dieses Reptils könnte 100 bis 200 Menschen töten. Und trotzdem ist der Inlandtaipan nicht die gefährlichste Schlange der Welt. Weil: Dieses Tier kommt in australischen Wüsten vor. Dort hat es über 50 Grad. Da begegnen ihm nicht viele Menschen. "Es hat seit Jahrzehnten keinen Todesfall durch Inlandtaipans gegeben." Da ist die Speikobra (Bild) gefährlicher. "Sie kann bis zu zwei Meter spucken und zielt auf die Augen." Sie lebt in Thailand und hält sich häufig in Siedlungsnähe auf, wo sie mit Menschen in Konflikt geraten und zubeißen kann.

Und wie ist das mit dem "Zungezeigen"? Schlangen haben keine Ohren, sie züngeln, so riechen sie etwa unseren Speichel und Schweiß. Und: Sie spüren jede kleinste Bewegung. Wichtig: "Man sollte alle Wildtiere mit Respekt behandeln, sie nicht angreifen. Beobachten mit Abstand ist okay."

Mehr Infos: weltdergifte.com