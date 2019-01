16-jährige Klimaaktivistin Thunberg reist per Zug zum WEF 2019

Fürs Klima vom Flugzeug auf den Zug umsteigen - und das viele, viele Stunden lang: Die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat den langen Weg nach Davos mit der Bahn in Angriff genommen. Sie wird insgesamt, für An- und Rückreise, rund 65 Stunden benötigen. Am Dienstag in der Früh trat die 16-Jährige in Schweden ihre erste Etappe an.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Greta Thunberg will bei der Fahrt ihre Rede schreiben