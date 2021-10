"Alles spricht für 30"

Was eine Professorin sagt. Gegen ein Geschwindigkeitslimit spricht nur das allgemeine Selbstverständnis.

Jana Kühl ist die erste Professorin für Radverkehrsmanagement in Deutschland. Seit 2020 lehrt sie an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Braunschweig. Die 36-Jährige studierte Geografie, Soziologie und Öffentliches Recht in Kiel. Sie besetzte die erste von sieben Stiftungsprofessuren, die das Verkehrsministerium neu eingerichtet hat. Kühl besitzt fünf Fahrräder, eines für jede Alltagssituation.

Ein Auto hat sie nicht.

Frau Kühl, wie viele Feinde haben Sie sich schon gemacht, seit Sie die erste Radprofessur Deutschlands übernommen haben? ...