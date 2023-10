Antarktis-Konferenz in Australien für Meeresschutzgebiete

Im australischen Hobart verhandeln ab Montag Staaten erneut über die Ausweisung von drei großen Meeresschutzgebieten in der Antarktis. Die Jahrestagung der Antarktis-Kommission CCAMLR dauert zwei Wochen. Die Schutzgebiete sollen in der Ostantarktis, im Weddellmeer und in den Gewässern der Antarktischen Halbinsel entstehen. Wegen des Widerstands von Russland und China ist ein Durchbruch bisher gescheitert - zuletzt im Juni bei einer CCAMLR-Sondersitzung in Santiago de Chile.

Sorge auch um die Kaiserpinguin-Population