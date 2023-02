Arktisforscher wollen Blick auf Wandel im Norden schärfen

Den Blick in den Norden richten Hunderte Forscher im Rahmen der "Arctic Science Summit Week 2023" (ASSW) dieser Tage von Wien aus. Die absolut nicht Jahreszeit-adäquaten frühlingshaften Temperaturen in der Bundeshauptstadt illustrieren zumindest anekdotisch, dass auf den Winter kaum noch Verlass ist. In der Arktis ist die Erwärmung drei bis vier Mal so ausgeprägt wie hierzulande, mahnte der Forscher Wolfgang Schöner am Dienstag - und das übe auch Einfluss auf Österreich aus.

SN/APA/AFP/KEREM YUCEL Grönlands Eismassen stehen auch im Fokus der Austro-Forscher