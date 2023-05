Auf der Erfolgswelle

Inna Braverman glaubt an die Kraft des Meeres. Ohne Geld und Fachwissen gründete sie ein heute florierendes Unternehmen.

In der Ukraine geboren und in Israel aufgewachsen, entdeckte Inna Braverman nicht nur ihre Faszination für Wellen, sondern auch das Potenzial von sauberem Strom aus dem Ozean. Durch eine glückliche Fügung fand sie einen Investor. Mit 24 Jahren begründete sie Eco Wave Power mit, ein heute börsenotiertes Unternehmen. Seine Generatoren werden direkt an Kaimauern oder Pieren angebracht und gewinnen Strom aus den ankommenden Wellen. In Gibraltar, Israel und Kalifornien sind sie bereits im Einsatz.

Was hat Sie dazu ...