August 2020 war der viertwärmste der Messgeschichte weltweit

Der vergangene Monat war nach Angaben des Copernicus-Klimawandeldienstes der weltweit viertwärmste August seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1979. In Europa lag die Temperatur in den Sommermonaten Juni bis August knapp 0,9 Grad über dem Durchschnittswert, hieß es am Montag. Damit liege der diesjährige Sommer aber immer noch hinter den heißen Sommermonaten der Jahre 2003, 2010, 2018 und 2019.

SN/APA/Symbolbild/HARALD SCHNEIDER Der Sommer war auch in Österreich sehr heiß