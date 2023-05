"Austrian World Summit" mit Protesten und Wunsch nach Action

Eine "grüne, schöne Zukunft mit Robotern, sauberem Zement, nachhaltigen Meeresfrüchten" samt Energielieferanten, die auf Algen und Wellen statt auf Gas und E-Fuels setzen, sah der Initiator Schwarzenegger in seiner Grundsatzrede. Doch dafür bräuchte es Änderungen: "Wenn ich heute unsere Umweltbewegung sehe, sehe ich einen dringenden Handlungsbedarf", lautete die kritische Sicht des einstigen "Terminators". Es sei Zeit für "unsere Umweltbewegung, aufzuwachen und sich an die neue Realität anzupassen". Und an die Regierungen weltweit ging die Forderung, "den Weg für grüne Projekte freizumachen. Beginnt mit dem Bau und setzt der Umweltverschmutzung ein Ende".

Ein Vertreter einer solchen Regierung, Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) betonte, das Land selbst habe großartige Firmen bei erneuerbaren Energien oder Recyclingverfahren. Diese Ideen gelte es zu exportieren, denn "es ist unsere Aufgabe, dieses Wissen weiterzugeben", sagte Nehammer. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) freute sich beim nächsten Panel, dass Photovoltaik boome und die Nachfrage nach Gas sinke. In Österreich habe man Verfahren bereits beschleunigt, ohne die Biodiversität zu gefährden, sagte sie beim Programmpunkt zu den Klimazielen.

Ganz am Anfang stand jedoch der Protest, denn im Gegensatz zum Vorjahr, als Luisa Neubauer noch als "das deutsche Gesicht von 'Fridays For Future'" begrüßt wurde, scheint Schwarzeneggers Summit unter manchen Umwelt-NGOs mittlerweile umstritten. Die "Letzte Generation" und "Fridays For Future" werfen der Veranstaltung etwa Greenwashing vor. Aktivisten und Aktivistinnen der erstgenannten Bewegung klebten sich in der Früh dementsprechend auch in der Nähe der Hofburg an den Ring, während rund zehn FFF-Aktivisten und -Aktivistinnen vor der Hofburg gegen das Event demonstrierten.

(S E R V I C E - Rede von Schwarzenegger unter: https://go.apa.at/OBnUkfDR. https://www.schwarzeneggerclimateinitiative.com/)