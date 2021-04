Biden setzt Klimagipfel fort

US-Präsident Joe Biden setzt am Freitag (14.00 Uhr MESZ) mit Spitzenpolitikern aus aller Welt seinen Online-Klimagipfel fort. Am zweiten und letzten Tag des Treffens sollen erneut mehrere Staats- und Regierungschefs zu Wort kommen, darunter die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen, der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu und der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta. Der Gipfel gilt als wichtige Vorbereitung der UNO-Klimakonferenz im November in Glasgow.

SN/pool/johanna geron Joe Biden hat den Kampf gegen den Klimawandel zur Priorität erklärt