Das blaue Wunder der Albaner

Im Wasser und am Ufer erforschen 30 Ökologen die Tier-, Pflanzen- und Wasserwelt an den Hauptzuflüssen zur Vjosa in Albanien. Es sind die letzten großen Wildflüsse Europas. Ziel ist die Gründung eines Nationalparks.

Normalerweise tut sich nicht viel an der türkisblauen Shushica im Süden Albaniens. Bis auf ein paar Fischer aus dem Dorf, Herden von Ziegen und ein paar Bauern, die ihre Esel über die osmanische Brücke hinauf ins Dorf treiben, ist es ruhig am Fluss. Nur das Plätschern des Wassers ist zu hören. Doch für eine Woche herrschte hier und an der benachbarten Bënça reges Treiben. Biologen erforschten Anfang Juni die Tier- und Pflanzenwelt am Ufer und im Wasser der ...