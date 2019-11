Optimistisch. Warum ein erfahrener Klimakämpfer zuversichtlich ist und wieso Teile der Wirtschaft weiter sind als die Europäische Union.

Bas Eickhout kennt das Europäische Parlament in- und auswendig. Seit 2009 ist der Niederländer für die Grünen im Hohen Haus. Bei den Europawahlen trat er gemeinsam mit der Deutschen Ska Keller als Spitzenkandidat an. Der 43-Jährige ist in der Führungsriege ...