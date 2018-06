Demontage des Diesel

Hamburg verhängt erste Fahrverbote. Gesundheitsschutz steht über der Freiheit der Autofahrer. Sagt die Justiz.

Schon als das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Ende Februar mit seinem Grundsatzurteil den Weg für Fahrverbote frei machte, deutete sich an, dass Hamburg als erste deutsche Stadt eine solche Maßnahme anordnen würde. Am Donnerstag trat nun in der Hansestadt ein Fahrverbot auf zwei Straßenzüge in Kraft: ein 600 Meter langes Stück der Max-Brauer-Allee und ein 1,6 Kilometer langer Abschnitt der Stresemannstraße. Ausnahmen gibt es für Anrainer und deren Besucher, für Krankenwagen, Müllautos und Lieferfahrzeuge.