Der gigantische Müllberg hinter den Kulissen

Von Plastikkübeln und Kartonagen. Fast ein Drittel all des Verpackungsmülls hat nichts mit den Packungen zu tun, die wir in Händen halten und wegwerfen.

Zum Beispiel die Rosensträuße: Sie stehen im Supermarkt in Plastikkübeln. Einwandfrei, nichts kaputt. Doch sind alle Blumen verkauft, landet der Kübel im Müll. "Nicht alles wird recycelt, aber selbst wenn, ist das noch immer Verschwendung pur, weil auch das viel Energie benötigt", sagt Michael Meierhöfer vom Logistikkonzern IFCO mit Sitz in Pullach bei München. Er und sein Team haben nachgerechnet. Demnach werfen die Supermärkte in Europa 104 Millionen solcher Plastikkübel für Schnittblumen einfach weg - Jahr für Jahr. Genutzt wurden ...